Auto macht sich selbstständig und fängt Feuer

Dresden. Das geparkte Dienstauto eines Sicherheitsdienstes hat sich am Donnerstag kurz vor Mitternacht selbstständig gemacht. Zu allem Unglück rollte der an der Straße Zur Wetterwarte abgestellte Ford Fiesta die Straße hinab gegen einen Verteilerkasten der Drewag. Auto und Verteilerkasten gingen in Flammen auf.

Ford brennt komplett aus Zur Bildergalerie

Der Kleinwagen konnte von Kameraden der Feuerwehren Albertstadt und Klotzsche zügig gelöscht werden. Weil er bei Eintreffen der Einsatzkräfte schon lichterloh in Flammen stand, brannte er trotzdem komplett aus. Der Verteilerkasten wurde von einem Drewag-Techniker stromlos geschaltet. Warum sich das Auto von selbst in Bewegung setzte, ist noch unklar.

Von DNN