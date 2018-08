Dresden

Schwerer Unfall am Montagabend auf der Stübelallee: Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-Jähriger in einem roten Audi S 5 Cabriolet aus Richtung Comeniusplatz in Richtung Lipsiusstraße unterwegs. An der Einmündung Lipsiusstraße geriet das Auto in den Gleisbereich und prallte gegen einen Ampelmast.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen zum Unfallhergang. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 483 2233 zu melden.

Von tbh