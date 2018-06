Dresden

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Dienstagmorgen in Dresden-Friedrichstadt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Dabei fuhr ein Auto an der Kreuzung Hamburger Straße/Flügelwegbrücke eine 13-jährige Radfahrerin an und verletzte diese. Der Autofahrer hatte gegen 6.50 Uhr am Stoppschild gehalten und war dann angefahren, wobei er die aus Richtung Cossebaude kommende 13-Jährige übersah. Das Mädchen kollidierte mit dem Auto, stürzte und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer hielt daraufhin kurz an, erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes und brauste anschließend davon. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Derzeit sei nur bekannt, dass es sich um ein dunkelblaues Auto, vermutlich vom Hersteller VW handelt, teilen die Ermittler mit. Sie bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Auto oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 zu melden.

Von uh