Dresden

Die Dresdner Feuerwehr musste am Donnerstagmittag zu einem Brand an die Prießnitzstraße ausrücken. Auf einem Balkon im ersten Obergeschoss war aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der Wohnungsinhaber war zu dieser Zeit nicht Zuhause. Anwohner bemerkten den Brand und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Kameraden konnten das Feuer schnell löschen. Der Einsatz sorgte für Verkehrseinschränkungen an der Prießnitzstraße.

Von DNN