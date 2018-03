Audifahrerin übersieht in Cossebaude zwei Schulkinder

Dresden. Eine Audifahrerin hat am Freitagmorgen in Cossebaude zwei Schulkinder mit ihrem Wagen erfasst. Mit schweren Verletzungen kamen die beiden achtjährigen Jungen in ein Krankenhaus. Sie wollten gegen 7.35 Uhr die Straße Am Urnenfeld mit ihren Rollern queren. Dabei hatte sie die 52-Jährige, die von der Meißner Landstraße (Bundesstraße 6) nach links in die Nebenstraße einbog, offenbar übersehen.

Der Zusammenstoß war derart heftig, dass die Frau die Roller mit ihrem Auto überfuhr. Die Bundesstraße musste im Zuge der Unfallaufnahmen für eine Stunde voll gesperrt werden. Der Dresdner Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von DNN