Dresden

Am Montagvormittag sind auf der Kreuzung Ender-, Rennplatz- und Bodenbacher Straße ein Audi und ein Moped kollidiert. Der 30-jährige Kradlenker kam gegen 10.20 Uhr von der Rennplatzstraße und wollte die Bodenbacher in Richtung Enderstraße queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi, dessen 77 Jahre alter Fahrer nach links in die Bodenbacher Straße abbiegen wollte.

Der Mopedfahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Von Interesse sei insbesondere die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt, heißt es. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä