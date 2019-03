Dresden

Am Mittwochmorgen ist der Fahrer eines Pkw Audi A6 auf der Lohmener Straße gegen einen Baum geprallt. Er war über Pillnitz in Richtung Dresden unterwegs und verlor am Ortseingang Dresden die Kontrolle über seinen Wagen. Nach dem Aufprall kippte der Kombi auf die Seite. Der Audifahrer wurde im Auto eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr über die Heckklappe befreit werden. Der 68-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Lohmener Straße war zeitweise gesperrt. Nach Angaben der Polizei entstand am Audi, der mutmaßlich nicht zugelassen war, ein Totalschaden. Am Fahrzeug befanden sich ungültige Kennzeichen, die theoretisch zu einem Anhänger gehörten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von lp