Dresden

Ein 34-Jähriger und seine 31 Jahre alte Lebensgefährtin sollen zwei Kleinkinder sexuell missbraucht bzw. Beihilfe zum Missbrauch geleistet haben. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Montag mitteilte, wird gegen das Paar vor dem Landgericht Dresden Anklage wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zum Nachteil von zwei Kleinkindern erhoben.

Dem Mann wird vorgeworfen, im September und Oktober vergangenen Jahres die zur Tatzeit erst ein Jahr alte Tochter seiner Freundin in zwei Fällen in der Wohnung der Frau sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Der damals vierjährigen Schwester soll er einmal in einer Pension in Ungarn und vier mal in einem Hotelzimmer in Rumänien gleiches angetan haben.

Er hatte die Geschwister mit Einverständnis der Mutter ins Ausland gebracht. Die Väter der Kinder jedoch wussten nichts davon, so dass dem Tatverdächtigen neben schwerem sexuellen Missbrauch auch Entziehung Minderjähriger vorgeworfen wird. Der Mutter, ebenfalls der Entziehung Minderjähriger verdächtig, wird Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in sieben tatmehrheitlichen Fällen jeweils in Tateinheit mit Vergewaltigung und in Tateinheit mit Körperverletzung zur Last gelegt. Sie soll ihren Freund zum Nachteil der Töchter bei seinen Taten unterstützt haben.

Der 34-Jährige befindet sich seit seiner Rückkehr aus Rumänien am 27. Oktober 2018 in Haft. Er wurde in seiner Wohnung in Malchow festgenommen und nach Sachsen überstellt. Er soll die Frau über ein Internetportal kennengelernt haben. Beamte durchsuchten damals die Wohnung und beschlagnahmten unter anderem einen Computer.

Die Frau ist seit 1. November 2018 gegen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Das Landgericht Dresden wird nun über die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Einen Termin zur Hauptverhandlung steht noch nicht fest.

Von fkä