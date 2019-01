Dresden

Die Alarmanlage schlug am frühen Sonnabendmorgen Einbrecher auf der Zwinglistraße in die Flucht. Die Langfinger hatten die beiden Zugangstüren am Outdoorgeschäft aufgehebelt, als der Alarm losging. Hektisch rafften die Täter noch etwa 50 Euro Wechselgeld aus der nicht verschlossenen Kasse zusammen und nahmen die Beine in die Hand. Sie waren noch vor Eintreffen der Beamten verschwunden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 100 Euro.

Von tbh