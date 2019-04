Am Montagabend ist der Polizei in Trachau ein 24-jähriger Einbrecher ins Netz gegangen. Eine Anwohnerin beobachtete den Mann bei seiner Tat und informierte die Beamten. Am Vormittag war bereits in Strehlen ein Einbrecher vom Wohnungsinhaber auf frischer Tat ertappt worden. Diesem Täter gelang jedoch die Fluch.,