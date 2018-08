Dresden

Bei einem Lasterunfall am Montagvormittag auf der Autobahn 4 in Dresden hat sich ein polnischer Fahrer verletzt. Sein Sattelzug und ein Lkw-Gespann mit Schüttgut-Containern waren gegen 11 Uhr zwischen den Autobahn-Abfahrten Altstadt und Neustadt seitlich zusammengestoßen. Möglicherweise war der polnische Laster bei einem Überholmanöver auf die rechte Spur geraten, auf der gerade der andere Lkw unterwegs war. Das Fahrerhaus des Sattelzuges wurde dabei demoliert.

Sanitäter brachten den polnischen Fahrer in ein Krankenhaus. Die Autobahn war kurzzeitig gesperrt. Später leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein langer Stau in Richtung Chemnitz. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.Halk

Von DNN