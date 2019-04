Dresden

Am Donnerstagmittag hat sich eine 85-Jährige in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Bus gerade von der Haltestelle Riegelplatz in Richtung Radebeul ab, als ein weißer Lkw knapp vor diesem einscherte. Um einen Zusammenprall zu verhindern, musste der Busfahrer abrupt bremsen, was die Seniorin stürzen ließ. Der Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem weißen Lkw machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 entgegen.

