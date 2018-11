Dresden

Eine 53-Jährige hat mit ihrem Auto einen Fußgänger in Dresden angefahren und tödlich verletzt. Der 78-Jährige starb noch im Krankenwagen auf dem Weg in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.

Der Mann wollte am Dienstagabend die Lommatzscher Straße überqueren. Die Frau sah den 78-Jährigen vermutlich bei starkem Regen zu spät und stieß mit ihm in Höhe der Wächterstraße zusammen.

Die Lommatzscher Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Die Verkehrsbetriebe mussten die Buslinien 64, 70 und 80 umleiten. Die Polizei und ein Sachverständiger ermitteln zur Unfallursache.

Von dpa