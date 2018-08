Dresden

In der Nacht zu Freitag ist ein 62-Jähriger in der Neustadt von zwei Unbekannten beraubt worden. Der Mann war auf der Alaunstraße unterwegs, als er von den Tätern in einen Hinterhof gezerrt wurde. In der Folge raubten sie dem 62-Jährigen sein Portemonnaie mit rund 30 Euro Bargeld. Der Mann erlitt zudem leichte Verletzungen und musste ambulant versorgt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes.

Von DNN