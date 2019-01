Dresden

Dresdner Polizeibeamte sind am Mittwochabend an die Prager Straße gerufen worden, weil dort eine 30 Jahre alte Frau von einem 33-Jährigen gewürgt worden war. Der Mann und sein 34-jähriger Begleiter wurden daraufhin dingfest gemacht. Was die Polizisten nicht wussten: Mit der Verhaftung der beiden Männer ist ihnen offenbar ein Diebesduo ins Netz gegangen.

Denn bei der Durchsuchung der beiden Deutschen fanden die Beamten unter anderem einen Laptop, sieben EC- und Kreditkarten sowie drei Handys. Ersten Überprüfungen zufolge stammte eine der EC-Karten aus einem Diebstahl in Radebeul, vier der Karten aus einem Einbruch in eine Firma in Pieschen. Die Herkunft der anderen Gegenstände wird noch ermittelt. Außerdem hatten beide geringe Mengen Amphetamine und der 33-Jährige noch etwas Cannabis bei sich.

Gegen das Duo wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Verdachtes des Diebstahles ermittelt, gegen den 33-Jährigen zudem wegen Körperverletzung.

