Dresden

Die Dresdner Polizei hat am Donnerstagmittag eine Frau in Gewahrsam genommen, die in der Neustadt insgesamt sechs Autos beschädigt hatte. Mit einem mobilen Verkehrszeichen habe die 33-Jährige gegen 11.30 Uhr die Fahrzeuge demoliert, teilte die Polizei mit. Betroffen waren ein Renault, ein Opel, ein Peugeot, ein Fiat, ein Suzuki und ein BMW, die an der Stetzscher Straße zwischen Erna-Berger-Straße und Dr.-Friedrich-Wolf-Straße standen. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20.000 Euro.

Hinzugerufene Polizisten nahmen die Frau vor Ort in Gewahrsam. Sie wurde später zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Von ttr