Dresden

Ein 31-Jähriger hat am Montagvormittag versucht, sich bei einer Apotheke in Prohlis mit einem gefälschten Rezept Medikamente zu besorgen. Einer Mitarbeiterin fielen Unstimmigkeiten an der Verschreibung auf. Wie die Polizei herausfand, stammt das Rezept aus einer Arzttasche, die im Juni 2018 bei einem Autoeinbruch verloren ging.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Urkundenfälschung. Wie der 31-jährige Tschetschene in den Besitz des Rezepts kam, muss ebenfalls noch herausgefunden werden. Welche Medizin sich der Mann selbst verschrieben hatte, teilten die Beamten nicht mit.

Von fkä