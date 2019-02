Dresden

In der Nacht zum Freitag hat ein 30-Jähriger ein rund 50.000 Euro teures mobiles Stromaggregat mitsamt Anhänger von einer Baustelle an der Böcklinstraße geklaut. Zeugenhinweise führten die ermittelnden Polizeibeamten nach Klotzsche, wo sie den Anhänger und neue Zeugen fanden. Jemand hatte zwei Männer mit einem VW T5 beobachtet, die das Stromaggregat dort abgestellt hatten.

Der Kleinbus und die zwei Personen konnten ganz in der Nähe aufgespürt werden. Ein 30-Jähriger und ein 36 Jahre alter Komplize wurden vorläufig festgenommen. Der Jüngere verblieb in Gewahrsam. Er soll das teure Gerät gestohlen und den Kleintransporter unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein gefahren haben. Außerdem werden ihm noch weitere Straftaten vorgeworfen. Ein Haftrichter setzte den Haftbefehl am Sonnabend in Vollzug.

Von fkä