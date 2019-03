Dresden

Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln aktuell gegen einen 29 Jahre alten Algerier wegen gefährlicher Körperverletzung. Er soll nach bisherigen Ermittlungen in der Nacht zu Donnerstag im Eingangsbereich eines Übergangswohnheims an der Pillnitzer Landstraße auf einen Mann eingestochen haben. Das Opfer, dessen Identität noch nicht geklärt ist, erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und kam umgehend in ein Krankenhaus.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest. Der 29-Jährige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Dresden prüft derzeit, ob Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt wird. Der genaue Tatablauf und das Motiv der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Von DNN