Dresden

Rassistisch, beleidigten und aggressiv hat sich ein 29-Jähriger in der Nacht zum Dienstag in einer Straßenbahn der Linie 7 verhalten. Er stieg gegen 0 Uhr am Albertplatz ein. Bereits an der Haltestelle hatte er mehrere Personen beschimpft.

Das setzte sich in der Straßenbahn unterwegs nach Gorbitz fort. Unter anderen äußerte sich der Mann zwei syrische Frauen gegenüber rassistisch, wedelte mit einem Schlüsselbund und traf dabei mehrere Insassen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelte die Identität des Mannes, bei dem es sich um einen 29-jährigen Deutschen handelt.

Von fkä