Dresden

Eine 27-Jährige ist am Dienstagabend in Dresden-Gruna von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Täter der Frau in ein Wohnhaus an der Schrammsteinstraße gefolgt. Im Treppenhaus berührte er sie unsittlich und flüchtete kurz darauf. Die Frau blieb unverletzt.

Der Täter war zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und wurde als Südländer beschrieben. Er hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Zur Tatzeit trug er ein graues Oberteil, dunkle Jeans sowie Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von DNN