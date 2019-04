Dresden

Ein junger Mann ist am Donnerstagnachmittag in Dresden-Gorbitz von einem Unbekannten geschlagen und bedroht worden. Der 22-Jährige afghanischer Herkunft war kurz vor 17 Uhr an der Haltestelle Schlehenstraße, die an der Sanddornstraße liegt, aus einer Straßenbahn gestiegen. Der spätere Angreifer stieg ebenfalls aus, wurde handgreiflich und drohte mit einem Messer.

Die alarmierte Polizei konnte den Angreifer nicht mehr ausfindig machen. Jetzt wird die Videoaufzeichnung aus der Straßenbahn ausgewertet Außerdem suchen die Beamten Zeugen. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und sportlich-kräftig. Er hat eine Glatze mit leichtem Irokesenansatz, teilte die Polizei mit. Bekleidet war der Gesuchte zum Tatzeitpunkt mit einer kurzen, karierten Hose und einem schwarzen Achselshirt.

Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä