Dresden

Auf drei Jacken in Gesamtwert von mehr als 350 Euro hatte es ein 20-Jähriger am Mittwoch abgesehen. Mit der Kleidung im Rucksack, jedoch ohne zu bezahlen, wollte er ein Geschäft an der Waisenhausstraße verlassen. Ein 23 Jahre alter Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl, eilte dem Mann nach und wollte ihn festhalten.

Dabei wehrte sich der Ertappte und verletzte den 23-Jährigen leicht. Hinzugerufene Polizisten nahmen den 20-Jährigen schließlich vorläufig fest. Es handelt sich um einen Tunesier. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Von DNN