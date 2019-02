Dresden

Am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr sind am Wiener Platz Polizisten attackiert worden. Die Streife war zu einem Einkaufsmarkt gerufen worden, da sich dort eine lärmende Personengruppe aufhielt. Aus der Gruppe heraus begab sich plötzlich ein Mann zum Streifenwagen, trat gegen die Fahrertür und flüchtete. Hinzugerufene Beamte konnten den Mann wenig später an der Ammonstraße feststellen. Als sie ihn kontrollieren wollten, attackierte er die Polizisten und beleidigte sie.

Bei dem Störenfried handelte es sich um einen 27-jährigen Deutschen, der zwei Promille auf der Uhr hatte. Als ein 20-jähriger Kumpan versuchte, ihm zu Hilfe zu kommen, musste er durch ein zweites Streifenteam mit Nachdruck davon abgehalten werden.

Die Beamten nahmen den 27-Jährigen schließlich in Gewahrsam. Er wird sich nun unter anderem wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Von fg