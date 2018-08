Dresden

Die Polizei sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung, die sich bereits am 4. August gegen 23:30 Uhr am Wiener Platz zugetragen hat. Das Opfer, eine 16-Jährige, war auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle, als es ein Unbekannter plötzlich festhielt. Kurz darauf seien weitere unbekannte Männer erschienen und hätten Angaben der Beamten vom Freitag zufolge die Jugendliche unsittlich berührt. Erst als eine Straßenbahn in den Haltestellenbereich einfuhr, ließen die Täter von ihr ab und sie konnte in die Bahn flüchten. Der Vorfall sei der Polizei erst in dieser Woche bekannt geworden. Nun interessiert sie sich für Angaben zu den Tatverdächtigen. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der 0351/483 22 33 entgegen.

Von Stefan Schramm