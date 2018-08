Dresden

Die Polizei greift in der Äußeren Neustadt weiter hart durch: Mehr als 100 Polizisten haben am Mittwochabend erneut dutzende Menschen kontrolliert. Laut Pressestelle der Dresdner Polizei nahmen die Beamten in der Zeit zwischen 16 und 22 Uhr die Personalien von 142 Menschen auf. Während des Großeinsatzes fertigten die Polizisten 16 Anzeigen, die meisten wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Diese Tatverdächtigen seien ausschließlich männlich und zwischen 23 und 41 Jahren alt. Unter Ihnen befanden sich sech Deutsche, fünf Tunesier sowie ein Syrer und ein Libyer.

Ein weiterer Libyer hatte ein gestohlenes Handy dabei und wird sich wegen des Verdachts auf Hehlerei verantworten müssen. Gegen einen 29-jährigen Deutschen wird wegen Beleidigung ermittelt. Eine 31-Jährige und zwei 32-jährige Mann brachten die Beamten sogleich in Justizvollzugsanstalten, da gegen beide Haftbefehle vorlagen.

Im Zuge der Maßnahmen erhielten die Polizisten zudem Hinweise auf eine Cannabisplantage in der Johannstadt. In der Wohnung eines 35-Jährigen an der Marschnerstraße wurden die Beamten schließlich tatsächlich fündig. Dort stießen sie auf etwa 20 Hanfpflanzen.

An dem Einsatz in der Neustadt waren neben Beamten der Dresdner Polizei auch deren Kollegen von der Bereitschaftspolizei mit beteiligt. Mit den wiederholten Einsätzen will die Polizei die Straßen- und Drogenkriminalität in dem Viertel bekämpfen und eigenen Worten nach verhindern, dass sich in der Äußeren Neustadt eine Drogenszene etabliert.

