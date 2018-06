Dresden

Ein 14-Jähriger hat bei einer Schlägerei am Amalie-Dietrich-Platz in Dresden-Gorbitz schwere Verletzungen erlitten. Der Junge stand mit seinen Kumpels gegen 16.15 Uhr am Platz, als eine weitere Gruppe Jugendlicher dorthin kam. Aus dieser heraus wurde der 14-Jährige plötzlich geschlagen. Er erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach Ermittlungen der Polizei hat die Attacke eine Vorgeschichte. Die Halbstarken waren bereits am Vortag aneinander geraten, wobei ein Unbekannter einem Freund des 14-Jährigen eine E-Zigarette raubte. Die Ermittler haben einen russischstämmigen 14-Jährigen als Tatverdächtigen der Körperverletzungen ausfindig gemacht. Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat dauern an.

Von uh