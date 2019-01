Dresden

Ein 14-Jähriger ist am Montagabend vor dem Seidnitz-Center an der Enderstraße beraubt worden. Die Täter waren ebenfalls in jugendlichem Alter, teilte die Polizei mit. Sie bedrohten den Jungen, klauten ihm den Pullover und seine Geldkarte. Außerdem schlugen sie den 14-Jährigen ins Gesicht. Er wurde dabei leicht verletzt.

Von fkä