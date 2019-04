Dresden

Am vergangen Samstag hat die Bundespolizei einen 62-Jährigen in einem Mobilfunkladen am Dresdner Hauptbahnhof festgenommen. Gegen den Mann lagen drei Haftbefehle vor.

Der Betreiber des Mobilfunkladens hatte zuvor die Polizei kontaktiert und gemeldet, dass der Mann das seit fast einer Stunde geschlossene Geschäft nicht verlassen wollte. Bei Prüfung des Sachverhalts stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Potsdam und Stuttgart vorlagen. Diese waren wegen Betruges, Hausfriedensbruchs und Beleidigung sowie des Erschleichens von Leistungen in 134 Fällen erlassen worden. In Summe ergab sich somit eine Gesamtfreiheitsstrafe von mehr als 3 Jahre und 6 Monate Gesamtfreiheitsstrafe.

Warum der Mann aus dem Landkreis Havelland partout im Geschäft bleiben wollte, ist unklar. Inzwischen befindet sich der Festgenommene in der JVA Dresden.

Von mb