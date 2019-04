Dresden

Am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr kam es an der Ammonstraße in Höhe des World Trade Centers zu einem tragischen Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines SUV Opel Mokka X war in Richtung Könneritzstraße unterwegs, als ein Mädchen auf die Fahrbahn lief.

Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die 12-Jährige. Das Kind prallte auf die Motorhaube und musste mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Freundinnen des Mädchens. Die Fahrerin blieb physisch unverletzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls.

Von PS