Dresden

Aus einem Spätshop an der Wachsbleichstraße wurden am Wochenende rund 100 Flaschen Bier gestohlen. Die Täter schlugen die Scheibe des Spätshops ein und gelangten so in den Verkaufsraum, berichtet die Polizei.

Das erbeutete Bier wurde auf einen Wert von 150 Euro geschätzt und der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Die Dresdner Polizei ermittelt wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von Aaron Wieland