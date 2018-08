Dresden

Während der ersten Ausgabe des Oldtimertreffens am Elbepark Dresden kamen im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Besucher zu der Veranstaltung. Am Sonntag, den 5. August findet das Treffen mit dazugehörigem Familienfest zum zweiten Mal auf dem Gelände des Einkaufszentrums in Kaditz statt. Mehrere hundert Oldtimer werden erwartet. Die Auswahl umfasst Automobile, Motorräder, Leichtkrafträder, LKW, Traktoren, Maschinen und Sonstiges (Kutschen, Fahrräderallesamt) – alle vor dem Baujahr 1988 gebaut. Die Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren ihre Schmuckstücke, tauschen sich untereinander aus und kommen mit dem Publikum ins Gespräch. Neben dem Oldtimer-Treffen gibt es auch wieder einen Teilemarkt, bei dem Besitzer von seltenen Oldtimer-Ersatzteilen ihr Zubehör oder auch Accessoires mit Sammlerstatus anbieten können.

Zusätzlich organisiert der Elbepark von 10 bis 17 Uhr ein Bühnenprogramm. Moderiert von Kristin Hardt und Mirjam Köfer von Radio Dresden findet eine Bühnenshow mit der Live-Band „Ewig“ und dem Dance-Team der Dresden Monarchs statt. In einem großen Kinderbereich mit Elektro-Karts, Riesenrutschen, einen Fun-Ball-Wasser-Pool, Kinderschminken und Kindertheater sollen die jüngsten Besucher nicht zu kurz kommen. Der Eintritt zum Oldtimertreffen und Familienfest ist frei.

Aussteller sind herzlich eingeladen, sich noch anzumelden. Bis zum 3. August sind mehr Infos und Anmeldeformulare unter www.elbe-park-dresden.de abrufbar.

Von awo