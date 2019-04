Dresden

Der jährliche Frühjahrsputz steht zum 11. Mal in Dresden vor der Tür. In der Woche vom 6. bis 13. April rufen alle Stadtbezirksämter und Ortschaften, das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, das City Management Dresden und die Stadtreinigung GmbH zu gemeinsamen Reinigungs- und Mitmachaktionen auf. „Der beste Müll ist zwar der, der gar nicht erst entsteht“, betont Oberbürgermeister Detlef Sittel augenzwinkernd, „aber jede Hilfe ist willkommen.“

77 Müllsammel- und Reinigungsaktionen

Wie auch im letzten Jahr startet die Putzwoche am Sonnabend, den 6. April von 10 Uhr im Zoo. „Zum Frühjahrsputz freuen wir uns, viele fleißige Helfer begrüßen zu können, die mithelfen, den Zoo fit zu machen“, meint Karl-Heinz Ukena, Geschäftsführer des Zoo Dresden. Mit über 150 angemeldeten Personen ist der zweistündige Auftaktputz bereits ausgebucht.

Die restliche Woche wird mit derzeit 77 Müllsammel- und Reinigungsaktionen von Einzelpersonen, Gruppen, Vereinen, Kindergärten oder Schulen fortgesetzt. Handschuhe, Müllsäcke und sonstige Gerätschaften werden dabei auch in diesem Jahr von der Stadtreinigung gestellt. Entmüllt werden unter anderem der Rosengarten, die Dresdner Heide, der Wasaplatz und die Tharandter Straße in Richtung Plauen.

2018 haben über 1.900 Bürger bei 88 Putzaktionen rund 160 Kubikmeter Unrat beseitigt. 9,5 Tonnen Müll und Schwemmgut kamen bei der Elbwiesenreinigung zusammen. Nachdem 2017 ein komplettes Wildschweinskelett entdeckt wurde, war der spektakulärste Fund im vergangenen Jahr nicht weniger skurril: eine aufgebohrte Tresortür.

Beweisfotos gesucht

Die 24. Auflage der Elbwiesenreinigung läutet am 13. April auch das Ende des Frühjahrsputzes ein. Von 9 bis 12 Uhr wird von Mickten bis Kleinzschachwitz auf beiden Elbseiten das etwa 30 Kilometer lange Gebiet sauber gemacht. Neben der erstmaligen Ausgabe von großen und kleinen Müllsäcken wird es außerdem einen Informationspunkt am Johannstädter Elbufer in der Nähe des Fährgartens geben, der ein informatives und spielerisches Programm bereit hält.

„Beweisbilder der Putzaktionen“ mitsamt Kontaktdaten und Gruppengröße können auch diesmal wieder an die E-Mail-Adresse redaktion@srdresden.de geschickt werden, um automatisch am Gewinnspiel teilzunehmen. Neben Freikarten für das Boulevardtheater, die Dresdner Eislöwen oder den Theaterkahn winken Überraschungspakete, Führungen und ein Tisch am Pichmännel-Oktoberfest Ende September.

Service Der Startschussfür die 11. Dresdner Frühjahrsputz unter dem Motto „Sauber ist schöner“ fällt beim Auftaktputz im Zoo am 6. April um 10 Uhr. Die Abschlussaktion bildet die Elbwiesenreinigung am 13. April ab 9 Uhr. 77 weitere Putzaktionen (gegebenenfalls mit Anmeldung) in verschiedenen Stadtteilen sind geplant. Ausführliche Informationen und alle Aktionen, vor allem die, an denen ohne Anmeldung teilgenommen werden kann, finden Interessierte im Internet unter www.cm-dresden.de, www.srdresden.de/sauber-ist-schoener oder www.dresden.de/elbwiesenreinigung.

Für die Dresdner ist eine saubere Stadt weiterhin ein besonderes Anliegen. „Das zeigt auch die Resonanz auf die Dreckweg-App, mit der Bürger unbürokratisch Dreckecken bei der Stadt melden können. Mehr als 9.000 Fälle wurden seit der Einführung 2013 gemeldet und 80 Prozent davon beräumt und gereinigt“, so Detlef Sittel. Nach einer aktuellen Statistik haben sich alleine die Teilnehmerzahlen an der jährlichen Elbwiesenreinigung zwischen 2012 und 2018 beinahe verdoppelt. Aus diesem Anlass hoffen die Organisatoren, dass auch der diesjährige Frühjahrsputz ein großer Erfolg wird.

