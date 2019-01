Dresden

Mit straffer Organisation bewältigt Parareiter Steffen Zeibig das Patchwork-Chaos seiner nicht ganz übersichtlichen Familie vor den Toren der Landeshauptstadt. Viel Platz hingegen hat Star Wars-Fan und Künstlerin Nadine Wölk in ihrem frisch bezogenen Hinterhaus am Bischofsweg. Ein Holzhaus in sein historisches Kutscherhaus gebaut hat sich der Dresdner Architekt Gerd Priebe. Neustadt-Brauereibesitzer Christian Schwingenheuer wohnt mitunter in seiner verwunschenen Gartenlaube.

Idyllisch: Christian Schwingenheuers Quelle: Anja Schneider

All diese Persönlichkeiten öffneten den DNN diesen Winter ihre Wohnungs- und Haustüren, erzählten über ihr Leben und gewährten Einblick in eines der privatesten Dinge überhaupt – ihr Zuhause. Wir sind uns sicher: Nicht nur die Stadt-VIPs wohnen ungewöhnlich. Deshalb suchen wir Menschen, die uns ihre ganz individuellen Wohn(t)räume vorstellen möchten – egal ob Platte, Bauwagen, Neustadt-WG oder Villa am Weißen Hirsch.

Sie möchten unsere Leser an Ihrem Wohnerlebnis teilhaben lassen und scheuen sich nicht, Redakteur und Fotograf in die „gute Stube“ zu lassen? Dann melden Sie sich bitte mit Kontaktdaten und einer kurzen Beschreibung Ihrer Wohnsituation – gerne auch mit Foto – unter online@dnn.de.

Von DNN