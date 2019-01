Arnsdorf

Zwei Dinge bestimmen das Leben von Steffen Zeibig mehr als alles andere zusammen: seine Familie und seine Pferde. Wer den gebürtigen Dresdner in seinem Domizil vor den Toren der Landeshauptstadt besucht, der fragt sich nur: Wie schafft es der 41-Jährige, dem seit der Geburt der rechte Unterarm, der rechte Unterschenkel und der linke Fuß fehlen, Vaterpflichten und den Leistungssport unter einen Hut zu bekommen? Schließlich muss er sich mit seiner Lebensgefährtin Linda, die als Physiotherapeutin in Pulsnitz arbeitet, nicht nur um die beiden gemeinsamen Töchter kümmern. Neben der vierjährigen Martha und der anderthalbjährigen Tilda wohnt auch noch der 15 Jahre alte Karl, einer von zwei Söhnen Lindas aus einer früheren Beziehung, zu Hause. Und dann sind da noch die vier Pferde, die unweit von Arnsdorf in Kleinwolmsdorf im Stall stehen.

Die Versorgung der anspruchsvollen Vierbeiner, ihr Training und die Wettkampfreisen mit ihnen kosten Geld, aber vor allem viel Zeit. Da der Tag nur 24 Stunden hat, braucht Steffen Zeibig – obwohl der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann seit 2002 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeitet – ein genau ausgetüfteltes Zeitmanagement, um seinen geliebten Tieren gerecht zu werden, ohne die Familie zu vernachlässigen. Morgens steht der dreifache Paralympics-Teilnehmer bereits früh auf: „Halb, spätestens um sechs bin ich weg“, erklärt er. Nach einer ersten Visite im Stall bringt er die Mädchen in den Kindergarten.

Stallarbeit und Training von acht bis zwölf

Von acht bis zwölf stehen dann wieder Stallarbeit und Training an. Nach der Mittagspause müssen die Pferde, die auf dem Gelände des Landwirtschaftsunternehmens „An der Dresdner Heide“ untergebracht sind, gegen 15 Uhr wieder auf die Koppel. Nach einem kurzen Zeitfenster für die Familie werden sein Top-Pferd „Feel good“, eine 15 Jahre alte Hannoveranerin, die elf Jahre alte Trakehner-Stute „Gracia“, die achtjährige Hannoveranerin „ Baila Para Mi“ und der sechsjährige Trakehner-Wallach „Patamon“ um 18 Uhr noch einmal gefüttert, ehe bei der Familie das Abendbrot ansteht. „Danach mache ich meist auch noch einmal eine Runde bei den Pferden, checke, ob alles okay ist“, so Zeibig. „Nach diesem Rhythmus dreht sich hier das Rad“, beschreibt der Pferdenarr seinen Tagesablauf.

Seit der Geburt von Martha und Tilda versucht ihr Vater, ihnen möglichst viele gemeinsame Stunden zu widmen. Wenn es sich anbietet, nimmt er die selbstbewusste Martha mit in den Stall. Dort kennt sich die Kleine gut aus und zeigt keine Angst vor den im Vergleich zu ihrem Kuschelpferd oder dem roten Gummi-Hengst riesigen Tieren. Mitunter übernachtet die ganze Familie in der warmen Jahreszeit auch mal auf dem Hof, wo der Papa neben dem von ihm selbst angelegten Dressurplatz einen alten Baucontainer derart umgebaut hat, dass man darin auch mal schlafen kann.

Nicht mehr alle Medientermine nimmt Steffen Zeibig wahr

Damit bei aller Arbeit noch genügend Zeit für die Kleinen bleibt, versucht Steffen Zeibig, die Wettkampfreisen zu reduzieren, wo es geht. Er nimmt auch nicht mehr jeden Medientermin wahr, wenn er bei Anfragen den Eindruck gewinnt, Pressevertreter sind schlecht vorbereitet oder Fernsehleute wollen ihn für ein paar Minuten Sendezeit nur wieder fragen, wie er denn trotz seines Handicaps zum Pferdesport gekommen sei. Auch Reitunterricht gibt er nicht mehr so oft wie früher, als er noch nicht so reich mit Medaillen dekoriert war und weitaus härter um die Finanzierung seines aufwendigen Sports kämpfen musste.

Treue Sponsoren und vor allem die Mitgliedschaft in der Bundeswehr-Sportfördergruppe, die ihn als einzigen deutschen Para-Reiter aufgenommen hat, erlauben es Zeibig glücklicherweise inzwischen, sich mehr Freiraum zu schaffen, den er für die Familie auch braucht und genießt, „denn die Mäuse machen mir so viel Freude“.

Die Pferde verbinden beide

Dass seine Lebensgefährtin Linda dennoch viel Verständnis für Steffens Pferdeleidenschaft aufbringt, liegt nicht nur an der Zuneigung zum Mann an ihrer Seite, sondern auch an ihrem Interesse für Pferde. Sie war viele Jahre Voltigiererin und leitet seit einer Weile eine eigene Voltigiergruppe in Kleinwolmsdorf. Was man auf dem Rücken eines im Kreis an der Lounge laufenden Pferdes so alles machen kann, davon verschafft sich Martha schon einen ersten Eindruck, denn die Kleine besitzt zu Hause eine Art Pauschenpferd, handgefertigt aus einem gepolsterten Holzbalken und verschraubten Spanplatten. Darauf turnt die zierliche Blondine munter herum, übt Figuren, wie sie die Mutti ihren anderen Voltigierschülern beibringt.

Wenn tatsächlich mal etwas Freizeit ohne Kinder und Pferde übrig bleibt – das kommt nicht oft vor –, dann setzt sich Linda auch gern an das im Erdgeschoss der Wohnung stehende Klavier. „Sie kommt aus einer Familie, die sehr musikalisch ist. Sie war auch auf der Kreuzschule“, erzählt ihr Partner. Kennengelernt haben sich Linda und Steffen übrigens vor zwölf Jahren. Und wie? „Durch die Pferde“, lacht Steffen, der früher einige Zeit in Schullwitz wohnte.

Der Nachwuchs setzt andere Prioritäten

Für beide war es eine neue Beziehung, beide hatten schon zwei Kinder. Steffens älteste Tochter Lea (15) und sein Sohn Max (18) leben heute in Zwickau, Lindas große Jungs sind auch schon sehr selbstständig. Richard (17) wohnt auch schon außer Haus, Karl (15) – wie bereits erwähnt – noch nicht. Er geht in Großröhrsdorf aufs Gymnasium und passt oft auf die Mädchen auf und spielt mit ihnen, wenn die Eltern gerade in Nah und Fern unterwegs sind. Pferde mag er auch, aber sportlich setzt Karl andere Prioritäten. Statt zu reiten oder zu voltigieren spielt er lieber Fußball. Er stürmt für den Arnsdorfer FV in der B-Jugend-Kreisliga.

Sein Stiefvater ist freilich in seinem Sport noch eine ganz andere Nummer. Steffen Zeibig hat das Para-Dressurreiten in Deutschland in den letzten fast zwei Dekaden mitgeprägt. 17 Jahre reitet er schon auf Topniveau, lange war er der einzige seiner Zunft im Osten, der den Sport körperlich und finanziell auf die Reihe bekam. Schon 2008 durfte er bei den Paralympics in Hongkong teilnehmen und gewann im Grade II Silber mit der deutschen Mannschaft und wurde im Einzel Fünfter in der Championatsaufgabe.

Einer olympischen Medaille ganz nah kommen

Der Fuchswallach „Waldemar“, im August 2017 im hohen Alter von 21 Jahren eingeschläfert („Er ist 13 Jahre gelaufen und sollte sich nicht einen Tag quälen.“), trug ihn auch 2012 im Grade III durch das paralympische Viereck von London, wo beide erneut mit der Mannschaft Silber errangen. Es blieb nicht die letzte Medaille Zeibigs bei den Olympischen Spielen der Sportler mit Handicap, denn 2016 in Rio de Janeiro gab es auf „Feel Good“ erneut Silber im Teamwettbewerb sowie mit Bronze in der Kür die erste Einzelmedaille.

Diese und all seine unzähligen anderen Medaillen und Siegerschleifen von Welt- und Europameisterschaften bewahrt Zeibig gut sortiert und gepolstert auf flachen Schubfächern in einem verschließbaren Holzschrank auf. Für die DNN zückt er den Schlüssel und so darf der Besuch auch mal eine olympische Medaille aus der Nähe betrachten. Handtellergroß und schwerer als ein Stück Butter sind die Plaketten aus Rio, London und Hongkong. Über welch hohes Ansehen ihr Besitzer in der Szene verfügt, verdeutlicht noch ein Ehrenamt, das der Schützling von Trainer Franz-Martin Stankus seit einer Weile innehat: „Seit 2017 bin ich Athletensprecher.“

„Die Paralympics in Tokio sind das ganz große Ziel“

Wie lange der Sachse, der als Achtjähriger mit dem Reiten anfing und 1991 die ersten Spring- und Dressurturniere bestritt, in seinem Sport noch auf Topniveau mithalten kann und will, weiß er nicht genau. Bis 2020 möchte er aber auf jeden Fall noch dabeibleiben: „Die Paralympics in Tokio sind das ganz große Ziel.“ Für die Spiele will er sich in diesem Jahr über die Europameisterschaft qualifizieren: „Das ist eine große Chance.“

Viel von der Welt hat er schon gesehen – in Japan war er noch nie. Außerdem hat sich „Feel Good“, die ihm der Reitverein Gut Auric in Krefeld als Dauerleihgabe überlassen hat, zu einem prächtigen Turnierpferd entwickelt. Sie geht so leichtfüßig, dass sie 2018 schon dreimal auf Doping getestet wurde – natürlich mit negativem Befund. „Sie wurde damit öfter getestet als ich“, schmunzelt Zeibig. Obendrein fühlt sich der Ausnahmereiter, bei der letzten WM in Tryon/ USA Vierter in der Kür, Sechster in der Championatsaufgabe und Dritter mit der Mannschaft, auch seinen Sponsoren und der Bundeswehr-Sportfördergruppe verpflichtet: „Die Leute setzen Hoffnungen in mich, ich möchte sie nicht enttäuschen. Dafür nimmt man auch Strapazen in Kauf.“

„Bei uns ist immer Bewegung“

Wichtig ist da die Erholung im Kreise seiner Lieben, wenngleich in der Patchwork-Familie nie wirklich Ruhe einkehrt: „Bei uns ist immer Bewegung.“ Bleiben am Abend ein paar gemeinsame Stunden, dann versammeln sich alle gern am Lagerfeuer vor dem Haus. Dann gibt es Knüppelkuchen. Brennstoff hält Zeibig reichlich vor: „Die halbe Garage ist voller Holz.“ Gemütlich war es auch über Weihnachten – mit selbstgebackenem Rosinenstollen von Oma Christine, den der Kaffeetrinker Steffen besonders gern mag.

In Arnsdorf fühlt er sich mit seiner Familie pudelwohl: „Wir haben hier alles: Arzt, Apotheke, eine Bank. Du hast hier ganz kurze Wege.“ Nur die Mietwohnung auf dem seit sechs Jahren bewohnten Hof, den man sich mit zwei anderen Parteien teilt, wird langsam zu klein für fünf Personen und die Katze Hermine. „Wir suchen in Arnsdorf bzw. im Umkreis von Radeberg ein Grundstück mit 1500 bis 2000 Quadratmetern Größe – mit oder ohne Haus, wo man auch einen Hund oder einen Hahn halten kann, ohne dass die jemanden stören“, erzählt Steffen Zeibig. Bei den steigenden Preisen im Speckgürtel von Dresden ein passendes Stück Land zu finden, ist kein leichtes Unterfangen, doch das schreckt den ehrgeizigen Familienvater und Pferdeflüsterer nicht. Er hat in seinem Leben schon ganz andere Schwierigkeiten gemeistert – auf zwei Prothesen oder vier Pferdehufen.

Zur Person 11. Juni 1977: Steffen Zeibig kommt mit seinen Handicaps in Dresden zur Welt. Er wächst mit seiner Mutter, einem Bruder und einer Schwester in Loschwitz und Oberloschwitz auf. 1984: Einschulung in die Schule für Körperbehinderte in Dresden. Erste engere Kontakte zu Pferden. 1985: Seine Mutter schenkt ihm ein Pony. 1991: Einstieg in den Turniersport. 1993: Umstieg auf Großpferde. 1994: Erfolgreicher Realschulabschluss. 1997: Abschluss der Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann im Baustoffhandel Raab Karcher. 2002: Aufgabe der beruflichen Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen. Mitgliedschaft im Reit- und Fahrverein Rossendorf, erste Aktivitäten im Para-Dressursport. Seit 2003: Teilnahme an nationalen und internationalen Meisterschaften. Franz-Martin Stankus wird sein Trainer. 2008: Erste Teilnahme an den Paralympics in Hongkong. 2012: Zweite Teilnahme an den Paralympics in London. 2016: Gewinn der ersten Einzelmedaille bei den Paralympics in Rio.

Von Jochen Leimert