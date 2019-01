Dresden

Was haben Kneipen und Schrebergärten gemeinsam? „Sie brauchen ein bisschen Schrott, um gemütlich zu sein“. Das sagt zumindest Christian Schwingenheuer, während er in seiner Laube sitzt, an deren Fensterscheiben sich die Schneeflocken verfangen. Draußen: Ein eiserner Seitenflügel einer alten Nähmaschine dient als Rankgitter, eine Fahrradglocke als Türklingel und alte Felgen dekorieren das Duschhäuschen.

Drinnen: Ein Rohrstück vom Flohmarkt dient als Kerzenständer und ein Kabelbaum aus der Steckdose steht als künstliches Blümchen in einem Mittelspannungsisolator als Vase auf dem Tisch. Die oft zitierte Frage „Ist das Kunst oder kann das weg?“, scheint den ehemaligen Besitzer der Kneipe „Bautzner Tor“ und heutigen Inhaber der Hausbrauerei Schwingenheuer viel zu beschäftigen.

Ein Gegenentwurf zum klassischen Kleingarten

Die Kleingartenparzelle: Nicht nur in Dresden oft ein Sinnbild für Ordnung und den Versuch Natur in rechteckige Formen zu pressen. „Dass man im Garten nie zu wenig Schrott haben sollte, sehen hier viele anders“, sagt Schwingenheuer mit einem Schmunzeln. Er möge doch bitte etwas ordentlicher sein, hörte er anfangs von seinen Nachbarn.

Heute verstehen sie sich gut, er ist mittlerweile sogar Mitglied im Vorstand der Kleingartenanlage „Friedenswacht“ an der Stauffenbergallee. Auch wenn seine erste Aktion vor sechs Jahren im Garten war, die Betonsteine des Vorpächters herauszureißen und die geraden Linien zu durchbrechen.

“Im Garten darf es nie zu wenig Schrott geben“, sagt Christian Schwingenheuer. Quelle: Anja Schneider

Über 400 Paar Sneaker – getauscht gegen Bier

Wenn Schwingenheuer seine Laube betritt, dann an fast jedem Tag mit einem anderen Paar Schuhe. „Ich habe mittlerweile über 400 Paar Sneaker“, sagt er. Allein in der 16 Quadratmeter großen Laube finden sich an die 30 Paar. Sie stehen auf einem langen Regal über den Fenstern und unter dem Wohnzimmertisch.

Wer daraus schließt, Schwingenheuer und sein Paketbote müssten inzwischen beste Freunde sein, irrt. „Schuhe bestelle ich nicht im Internet, sie brauchen Patina“, erklärt der Sammler. Die meisten Sneaker hat er von Freunden, Bekannten und Kunden erhalten – im Tausch gegen hausgebrautes Bier natürlich.

Über dem Fenster hat ein kleiner Teil seiner Schuh-Sammlung einen Platz gefunden – ein sehr kleiner Teil. Quelle: E-Mail-LVD

Ein Couchtisch mit unbekannter Herkunft

Auch der Couchtisch, unter dem viele Schuhe ihren Platz haben, hat eine Geschichte. Für den Vorbesitzer war der Tisch bereit für den Schrott – er stand an der Straße. Während einer Raucherpause als Schwingenheuer ein Brauseminar gab, entdeckte er den Tisch mit der historisch wirkenden Weltkarte unter der Glasplatte und bat seine Teilnehmer kurzerhand mit anzupacken und den Tisch in die Räume der Brauerei zu bringen. Von dort fand er seinen Weg in die Laube.

Im Sommer schläft er hier gelegentlich, auch im Winter gehört die Laube zu seinem Zuhause. „Einmal pro Woche treffe ich mich meist mit Freunden in der Laube“, sagt Schwingenheuer. Oder auch auf der Laube. Mit einer Leiter geht es auf das bepflanzte und mit Lichterketten beleuchtete Dach.

Eine kleine Kochnische und ein großes Gewürzregal kommen besonders bei Besuch zum Einsatz. Quelle: Anja Schneider

Wer auf die Toilette muss, findet eine selbstgebaute Komposttoilette. Seit einiger Zeit verbietet die Kleingartenordnung Chemietoiletten. Doch statt eine Komposttoilette im Internet zu bestellen, wurde er kreativ und behalf sich mit einem Stuhl, Sägespänen und einem Auffangbehälter. „Es war eine halbe Stunde Arbeit“, sagt Schwingenheuer.

Fürs Händewaschen und Kochen steht eine 200-Liter Tonne in der Laube. Mit einem Aquarium-Heizstab verhindert er das Einfrieren. Eine Schüssel hat Schwingenheuer zum Waschbecken umfunktioniert. Ein Ölradiator wärmt die Laube während des Schneefalls auf bis zu 16 Grad.

Das einzige elektronische Gerät in der Laube ist ein kleines Radio. In seiner Hauptwohnung, ein Altbau mit Ofenheizung in der Neustadt, gibt es nicht einmal das. „In der Wohnung habe ich keinen Fernseher, kein Internet und kein Handy“, sagt Schwingenheuer. „Nur mein Wecker ist elektronisch“. Wenn er von der Arbeit kommt, liest er oder bastelt an elektrischen Geräten. Auch die Brauerei am Standort im Industriegelände ist eine computerfreie Zone – und das, obwohl hier 900 Hektoliter jährlich gebraut werden.

Elektrischer Kessel, Sieb und Kelle – die nötigen Brauutensilien hat Christian Schwingenheuer auch in seiner Laube zur Hand. Quelle: Anja Schneier

Legenden um die ersten Brauversuche in einer Badewanne

Die ersten Brauversuche machte Schwingenheuer bereits als Jugendlicher. Dann, so erzählen einige in der Neustadt, braute der Gründer in der eigenen Badewanne. Dies sei allerdings eine Legende, betont Schwingenheuer. Und das kam so:

Medien lieben Geschichten – je skurriler, desto besser. Das weiß der Neustadt-Brauer mittlerweile nach dem Besuch einer Dresdner Boulevard-Zeitung vor rund 16 Jahren. Damals braute er noch gar nicht professionell, sonder betrieb einen Laden für Brauzubehör und Brauseminare. Der Artikel beschreibt, dass Schwingenheuer seine ersten Brauversuche in der eigenen Badewanne getätigt und das Bier dann in einem Fass unter seinem Waschbecken gelagert habe.

Auf dem Tisch mit Weltkarte steht ein improvisierter Kerzenständer – aus einem Stück Rohr vom Flohmarkt. Quelle: Anja Schneider

Tatsächlich, in der kleinen Dresdner Wohnung gab es eine Badewanne und ein Waschbecken, doch das Bier braute Schwingenheuer hobbymäßig in einem elektrischen Kessel – der auf Brettern stand, die er über die Badewanne gelegt hatte. „Aus Platzmangel“, wie er sagt. Doch für den damaligen Hobbybrauer hat die Geschichte etwas entscheidendes: „Die Leute wollten plötzlich selbstgebrautes Bier bei mir kaufen“, berichtet Schwingenheuer.

Anfangs ein Problem, denn es gab keines. Zwar braut er, seit er 16 Jahre alt ist, aber damals nicht professionell. Doch die Nachfrage bestimmt das Angebot. 2002 beginnt er in seinem Laden an der Schönbrunnstraße selbst Bier in 100 Liter-Töpfen zu brauen und beantragt eine entsprechende Betriebsgenehmigung.

Vergrößerung der Brauerei geplant

Weil die 100 Liter Töpfe in der kleinen Brauerei an der Schönbrunnstraße für die Nachfrage nicht ausreichen, gibt es einen zweiten Standort im Industriegelände, an dem 700 Liter Töpfe Platz finden. Das siebenköpfige Team füllt jährlich eine Menge, die 180 000 Flaschen entspricht, ab. Zum Vergleich: Radeberger schafft das in der hochtechnologisierten Anlage in drei Stunden. Aber mehr geht für die Hausbrauerei Schwingenheuer nicht, denn für eine maschinelle Füllmaschine ist kein Platz. Das soll sich aber bald ändern. Momentan laufe die Findungsphase für die Immobilie, sagt Schwingenheuer. Die Brauerei soll sich vergrößern und gleichzeitig im Stadtgebiet bleiben.

„Noch sind wir ein Brauzwerg“, sagt Schwingenheuer. Die Biosorten, wie beispielsweise „Neustadt Hell“, „Mittagsbier“ oder das Pale Ale „Drachenwiese“ gibt es als Flaschenbiere in verschiedenen Dresdner Biomärkten. „Seit sieben Jahren können wir aus Kapazitätsgründen keine neuen Flaschenkunden mehr aufnehmen“, sagt der Brauer. Interessierte können aber Fässer bestellen.

Das improvisierte Waschbecken in der Laube. Quelle: Anja Schneider

Der Einkochkessel, der damals auf der Badewanne stand, steht heute in der Laube. „Theoretisch kann man mit zwei Konservenbüchsen und einem Campingkocher brauen“, sagt Schwingenheuer. Seine Vorliebe für Bier, Kneipen und Kultur, brachte ihn auch dazu, 2004 das „Bautzner Tor“ in der Neustadt zu übernehmen. Sein damaliges Ziel: „Aus einem Naziladen eine Neustadtkneipe machen“. Wer den Laden mit einem Motorrad unter der Decke betritt, kann den Erfolg des Vorhabens quittieren.

2011 gab er die Kneipe wieder ab und widmet sich neuen Projekten. Im Schrank seiner Laube findet sich noch ein letztes Glas mit dem Aufdruck „VEB Dresdner Brauereien“ aus dem „Bautzner Tor“ als Erinnerungsstück an die Zeit.

Musik und Kultur in Dresden sind dem Brauer ein Anliegen. Bunte-Republik-Neustadt (BRN)-Gänger erinnern sich vielleicht noch an den Lustgarten. Wo jetzt das Parkhaus an der Bautzner Straße steht, spielten bis vor wenigen Jahren zur BRN Musiker auf improvisierten Bühnen und Kinder tobten auf einem selbstgebauten Pop-Up Abenteuerspielplatz.

Als Gründungsmitglied des Vereins „Kultur Aktiv“ unterstützt er zum Beispiel osteuropäische Bands, die in ihrer Heimat keine Kunstfreiheit erfahren, bei kleinen Konzerten.

Draußen herrscht Schneetreiben, innen erinnern Sukkulenten und Muscheln an warme Sommertage. Quelle: Anja Schneider

Kunstfreiheit in der Laube

Kunstfreiheit gilt auch für seine Laube. Als er sich über die Proteste gegen die „Monument“-genannte Installation eines syrischen Künstlers mit Bussen auf dem Neumarkt ärgerte, sah er beim Blick in einer Verschenk-Kiste am Straßenrand eine Möglichkeit, auch in der Schrebergartenanlage eine politische Diskussion auszulösen.

In der Kiste fand er zwei Spielzeugbusse, mit denen er die Installation des syrischen Künstlers kurzerhand nachbaute, indem er die Busse verkehrt herum in die Erde steckte. Die große Wirkung sei zwar ausgeblieben, sagt Schwingenheuer, „aber hin und wieder versteht jemand die Anspielung“. Vielleicht fehlt es ja noch an einer Miniatur-Frauenkirche dazu?

Im Garten hat er die Kunst-Installation mit Bussen, die auf dem Dresdner Neumarkt für Aufsehen sorgte, nachgestellt. Quelle: Anja Schneider

Bei so viel Aktivität in der Dresdner Neustadt könnte man meinen, es hier mit einem Ur-Neustädter zu tun zu haben. Einem, der in den einst abrissreifen Häusern aufgewachsen ist, die heute teuer vermietet werden. Tatsächlich stammt er aber aus dem Ruhrgebiet und kam 1996 auf Grund „eines Fehlers der Studienberatung in die Landeshauptstadt“, wie er sagt. Die hatte ihn nämlich nicht ausreichend auf den hohe Matheanteil im Geografie-Studium hingewiesen.

Eine alte Waage dient als Futterstelle für die Vögel im Winter. Quelle: Anja Schneider

Er schmiss das Studium, aber blieb der Dresdner Neustadt treu. Und das in einem der wenigen Häuser, die noch an die früheren Zeiten in der Neustadt erinnern, die der Sanierung und Gentrifizierung mit einer Ofenheizung trotzen. Wegen der stark kletternden Mieten sind bereits viele seiner Freunde weggezogen. „Wenn ich meine Freunde besuchen will, muss ich weit fahren“, sagt Schwingenheuer.

Oder sie nehmen den Weg auf sich und kommen in seiner Laube vorbei. Läuten mit der Fahrradklingel am Tor, klettern auf’s Dach und öffnen ein in der Neustadt gebrautes Bier. Nur Pilstrinker hätten Pech, denn es gibt keines aus der Neustadt. „Wir brauen alles außer Pils“, sagt Schwingenheuer.

Im Sommer klettert Christian Schwingenheuer mit seinen Freunden aufs Dach der Laube. Quelle: Anja Schneider

Zur Person Der 42-jährige Christian Schwingenheuer stammt aus Dorsten im Ruhrgebiet Schon mit 15 Jahren nahm ihn sein Vater mit in die Kneipe, um mit ihm das Biertrinken zu „trainieren“, bevor er es mit 16 dann alleine durfte. Seine Leidenschaft fürs Brauen wurde an seinem 16. Geburtstag geweckt, als er ein Brauseminar geschenkt bekam. Nach dem Abi reizte ihn der ihm noch unbekannte Osten Deutschlands und er zog für ein Geografiestudium nach Dresden An der Schönbrunnstraße betrieb er einen Laden für Brauutensilien und Brauseminare 2002 begann er dort selbst Bier zu brauen und zu verkaufen. Von 2004 bis 2011 betrieb er die Neustädter Kneipe „Bautzner Tor“. Heute braut er mit seinem Team in der Hausbrauerei Schwingenheuer rund 900 Hektoliter Bier in der Neustadt. Es ist das einzige in der Neustadt gebraute Bier. Aktuell will sich die Brauerei vergrößern und ist in der Findungsphase für eine neue Immobilie im Stadtgebiet Christian Schwingenheuer lebt mit einer Katze in einer Wohnung in der Neustadt und seiner Gartenlaube

Von Tomke Giedigkeit