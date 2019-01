Dresden

In diesem Haus lebt die Kunst. In jeder Wohnung, auf jeder Etage steht zumindest ein Klavier oder ein Flügel. In idyllischer Nachbarschaft mit teils problematischer Vergangenheit - die sogenannte Paulus-Villa mit ihrer bizarren Kriegs- und Nachkriegshistorie steht in Sichtweite - ist hier das bessere Dresden, die Kulturstadt zu Hause. Da treffen Moderne und Tradition so lebendig wie mutig aufeinander.

Die Adresse ist nach Hugo Preuß benannt, dem einstigen Innenminister der Weimarer Republik, deren Verfassung von ihm mitgeprägt worden ist. Doch dies wäre schon eine eigene Geschichte wert. Von der ruhigen Straße aus geht es in ein prächtiges Haus, in dem seit 2003 auch Martina und Friedbert Damm eine Bleibe gefunden haben, in der sie sich sichtlich wohlfühlen.

Das Ehepaar blickt auf bewegte, ja, auf bewegende Biografien zurück. Beide stammen aus der „alten“ Bundesrepublik, sind mit Dresden allerdings so eng verwurzelt, dass ihr heutiges Zuhause als beinahe zwangsläufig erscheint – ohne den Mauerfall jedoch kaum möglich gewesen wäre.

Überreiche Familientradition

Martina Damm ist die Urenkelin des einstigen Hofkapellmeisters Ernst von Schuch, der von 1872 an bis zu seinem Tod 1914 in Dresden gewirkt hat, seit 1889 als Generalmusikdirektor der Kapelle. Er stammt aus Graz, war dort, in Würzburg sowie im damaligen Breslau aktiv und prägte das Orchester (die heutige Staatskapelle) nicht zuletzt mit spektakulären Uraufführungen mehrerer Opern von Richard Strauss.

Friedbert Damm tastete sich, obwohl sein Vater auch ein „echter Dresdner“ gewesen ist, erst nach und nach an diese überreiche Familientradition heran, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Als er sich zu einer Festlichkeit der Schuch-Nachfahren an den Flügel setzte, erfuhr er, dass an diesen schwarz-weißen Tasten auch schon Johannes Brahms musiziert hatte. Heute befindet sich das traditionsreiche Instrument im Besitz des Historischen Archivs der Semperoper.

Musikalische Familie

Doch auch in der Wohnung von Familie Damm steht ein schwarzer Flügel, der von den Eheleuten regelmäßig bespielt wird. Zu Weihnachten wurden Noten von Astor Piazzolla geschenkt, eine echte Herausforderung, denn Tango ist auch mit zehn Fingern äußerst schwierig.

Weniger Übung, weil im ständigen Training, braucht es für ein altes Jagdhorn, das bis in die heutigen Tage erfolgreich seinen Zweck erfüllt. Eine von Trophäen geschmückte Wand legt Zeugnis davon ab.

Engagement für die Stadt

Auch in diesen Tagen ist der Hausherr, im Hauptberuf selbstständiger Wirtschaftsberater und zuvor drei Jahrzehnte lang im Dienste der Deutschen Bank stehend, in den Wäldern um Dresden herum unterwegs. Ansonsten widmet er seine Freizeit der Malerei – kraftvolle Bilder schmücken die Wohnung auf dem Weißen Hirsch und prangen geradezu „klingend“ an den Wänden, die regelmäßig mit neuen Kunstwerken bestückt werden.

Sehr bildhaft geht es aber auch in biografischer Hinsicht zu. Mehr als ein Dutzend meist kleinformatige Arbeiten künden von der Herkunft und dem Werdegang der Damms. Da sind Ansichten von Mannheim und Halberstadt, von Strasbourg und Frankfurt am Main sowie von Saarbrücken und Eisleben auf engem Raum miteinander verbunden. In der Lutherstadt hätte Martina Damm beinahe als Bürgermeisterin kandidiert, doch der Ruf nach Dresden war stärker, und auch hier engagieren sich die Eheleute zugunsten der Stadt.

Nachlass eines Künstlerhaushaltes

Deren musikalisches Leben hat Maestro Ernst von Schuch über vier Jahrzehnte gründlich mitgestaltet, auch seine Frau Clementine hat als Koloratursopranistin klangvolle Spuren hinterlassen und galt lange Zeit als Publikumsliebling der damaligen Hofoper. Beide wohnten in der heute noch so genannten Schuch-Villa im inzwischen zu Radebeul gehörenden Niederlößnitz. Der vielfältige Nachlass dieses Künstlerhaushaltes spricht Bände, nicht nur als Ausdruck einer nach wie vor faszinierenden Familiengeschichte, sondern zugleich als Beleg für ein enorm bewegtes Jahrhundert.

Einiges blieb bei Tochter Liesl, die ebenfalls Sängerin wurde und zu ihrem 97. Geburtstag im Jahre 1988 die Dresdner Ehrenbürgerschaft erhielt, anderes wanderte mit diversen Umzügen der Folgegenerationen durch alle Himmelsrichtungen.

Großteil ging als Schenkung an das Stadtmuseum Dresden

Als nun in jüngeren Tagen die Frage stand, was daraus einmal werden soll, kam die Idee der „Familienstiftung Ernst Edler von Schuch Dresden“ auf, deren Sprecherin Martina Damm seit der 2011 erfolgten Gründung ist. Ihr geht es nicht nur ums Bewahren eines reichen ideellen Schatzes, sondern um die Verbindung des künstlerischen Erbes ihres Urgroßvaters mit dem Musikleben von heute.

Zwar finden sich neben Gemälden, Kleinplastiken und gründerzeitlichem Mobiliar aus dem Hause ihrer Vorfahren auch diverse Pretiosen vom silbernen Essbesteck mit Schuch-Gravur bis zu feinem Tafelporzellan nebst bestickten Servietten in ihrem Besitz, doch der Großteil ging als Schenkung an das Stadtmuseum Dresden. Martina Damm will damit die Erinnerungskultur an das Wirken Ernst von Schuchs und dessen Familie pflegen.

Gepflegte Erbe wird lebendig gehalten

Mit dem Blick nach vorn widmet sich die langjährige Juristin und Mutter zweier erwachsener Kinder allerdings dem dirigentischen Nachwuchs. Dafür ist eigens der Ernst von Schuch Dirigentenpreis gestiftet worden, der – in Zusammenarbeit mit dem Dirigentenforum des Deutschen Musikrates – seit 2014 jährlich vergeben wird. Fünf Preisträger durften sich bereits darüber freuen. Schon bald wird in der Wohnung von Familie Damm an der Ausschreibung des neuen Jahrgangs gearbeitet werden. Wobei sich Martina Damm sehr über eine Preisträgerin freuen würde, denn sie weiß, dass längst auch hochbegabte junge Frauen diesen Berufswunsch haben.

Das bis unter die Decke mit Büchern bestückte Arbeitszimmer – vom Schreibtisch aus geht der Blick durchs große Fenster gen Osten ins Hochland – wird dann gewiss zum künstlerischen Zentrum dieser keineswegs museal wirkenden Wohnung. Denn das hier gepflegte Erbe wird lebendig gehalten, übrigens auch bei Tisch. Denn immer mal wieder lädt Familie Damm Freunde und Verehrer des Ahnen zu sogenannten Schuch-Essen ein. Dann begegnen sich Kunst und Kulinarik.

Zur Person Martina Damm geboren 1954 in München, aufgewachsen in Hamburg und Saarbrücken, Juristische Ausbildung in Saarbrücken, München, Speyer, Genf und Paris ab 1986 Juristin in einer Rechtsschutzversicherung in Mannheim/ Ludwigshafen, später Frankfurt/Main seit 1996 mit Stationen in Lutherstadt Eisleben, Halberstadt und seit 2003 in Dresden Ausübung verschiedener juristischer Tätigkeiten und Ehrenämter 2001 Gründung der ev. Grundschule St. Laurentius in Halberstadt und Geschäftsführung im Schulträgerverein seit 2011 Sprecherin der Familienstiftung Ernst Edler von Schuch in Dresden Friedbert Damm: geboren 1958 in Mannheim, Studium der Rechtswissenschaften in Mannheim, Lausanne/CH und Freiburg/Br. Eintritt in die Deutsche Bank AG 1987 mit Stationen in Frankfurt/M., Lutherstadt Eisleben, Halberstadt, Magdeburg und seit 2003 in Dresden, Direktor mit Zuständigkeit für Firmenkunden und Öffentlichen Sektor in Sachsen seit 12/2018 selbständig als Netzwerker im sächsischen Dreieck von Wirtschaft-Finanzen-Politik mit TYMPANON Wirtschaftsberatung Friedbert Damm aktiver Jäger, Klavierspieler von Bach bis Bob Dylan, abstrakte Malerei, Tischtennisspieler bei SG Weissig Martina und Friedbert Damm sind seit 1990 verheiratet und haben die beiden gemeinsamen Kinder Eva (27) und Moritz (26).

Von Michael Ernst