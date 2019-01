Dresden

Typisch Neustadt. Die Haustür ist bekrakelt bis über die Glasscheiben. Schön kann ich das nicht gerade finden und auch keine Verwandtschaft zur Kalligraphie erkennen. Die Kunst des Schönschreibens aber wird noch eine besondere Rolle spielen. Ein Backsteinhaus, eingefügt in die Straßenflucht des Gründerzeitviertels, gleich neben der Alten Fabrik.

Ich suche Rao Fu und Yini Tao. Das Klingelschild zeigt: Ganz oben. Das heißt in alten Häusern Treppensteigen. Ein wenig außer Puste ziehe ich mir kurz unterm Dach Jacke und Schuhe aus. Die Garderobe ist einfach draußen im Flur. In der geöffneten Wohnungstür steht einladend das chinesische Künstler-Ehepaar Rao und Yini und auch die Kinder Kai Yipu (jetzt neun Jahre, beim Besuch der DNN gerade noch acht) und Lisa-Duoya (sechs Jahre) tauchen auf.

Gefunkt hat es an der Hochschule für Bildende Künste

„In China hätten wir uns nie kennengelernt“, lacht Rao Fu. Damit meint er nicht etwa die Zeitungsleute, sondern seine Frau. Um ihr zu begegnen, mussten beide quasi erst nach Dresden kommen und an der Hochschule für Bildende Künste studieren. Dort hat es relativ schnell zwischen ihnen gefunkt. Warum? Na, weil er der einzige Chinese dort gewesen ist, scherzt Yini Tao. Sie stammt aus Huangshan, einer Hochland-Provinz im Südwesten, nahe Tibet. Er wohnte in Qingdao (bekannt auch als Tsingtau; von 1898 bis 1919 eine Kolonie des Deutschen Reiches) im Osten des Riesenlandes. Um die Entfernung anschaulich zu machen, holt er den Globus des Sohnes herzu. In der Volksrepublik China leben derzeit rund 1,4 Milliarden Menschen. Wie soll man sich da begegnen?

Aber das Leben hatte ja anderes vor. Seit langem finden sich die beiden richtig „eingedeutscht“. Sie haben deutsche Freunde und französische, feierten Weihnachten entgegen ihrer eigenen Tradition wie die meisten hier mit Weihnachtsbaum und Weihnachtsmann für die Kinder, Kirchenbesuch und Geschenken. Auch die Silvesterknallerei schauten sie sich an, obwohl ihr neues Jahr erst am 5. Februar beginnt und hoffentlich dann auch Raos Eltern wieder einmal da sein können. Rao und Yini fühlen sich wohl in der Neustadt, besonders jetzt in dieser Wohnung. Die vorherige hatte noch Kohleheizung. Hier oben können sie fast vom Sofa aus den Sonnenaufgang beobachten. Das macht sie glücklich.

Hinter der Flurtür tut sich ein langgestreckter Raum auf. Er ist eingeteilt in Yipus Schlaf- und Spielbereich, Mamas „Atelier“, Wohnecke und Arbeits- oder Essplatz für alle, einschließlich E-Piano. Papa Rao hat zudem noch ein Atelier in der Alten Fabrik. Seine großen Gemälde würden den Rahmen sonst wohl sprengen. Von diesem Mehrzweck-Raum gehen in einer Reihe Türen ab zu Küche (eingerichtet mit roten Möbeln, der chinesischen Glücksfarbe), Bad, Schlafzimmer und irgendwo wird auch die kleine Duoya noch ein paar Schätze haben. Jedenfalls steht sie plötzlich erwartungsvoll schauend als Ballerina in Ballettschuhen auf Spitze. Der Fotograf versteht die stumme Bitte und zückt die Kamera.

Zur Familie gehört noch Nico Fu

Die Gastgeber reichen grünen Tee mit Goji-Beeren und einer Chrysantheme vom Gelben Berg in der Glaskanne – ein delikates und hübsch anzusehendes chinesisches Getränk. Es gibt Gebäck oder wahlweise Sushi. Ich sitze in einem chinesischen Holzstuhl. Er ist interessanterweise, so wie ein roter Schrank, eine alte Tuschemalerei oder andere Dinge, nicht aus China nach Dresden gereist. Die Gegenstände hat das Paar hier gefunden bzw. sie wurden ihnen angeboten. Nicht vergessen darf ich den deckenhohen selbstgebauten Kratzbaum. Denn zur Familie gehört noch Nico Fu, ein junger Britisch-Kurzhaar-Kater, der sich wie ein Plüschtier herumschleppen lässt.

Im Künstlerhaushalt hängen überall auch Bilder der Kinder, die offenbar das Talent der Eltern geerbt haben. Rao entstammt eher einer technisch-naturwissenschaftlichen Familie. Sein Vater kommt aus der Raumfahrttechnik, die Mutter studierte Chemie. Inzwischen haben sie aber auch die Malerei bzw. die Kalligraphie für sich entdeckt. Diese wiederum war die Domäne des Großvaters und heute gibt Rao dessen Wissen und große Kunstfertigkeit an Interessierte weiter. Auch Yini kann perfekt mit dem Tuschepinsel umgehen und gut unterrichten.

Rao beherrscht bis zu 8000 Schriftzeichen

Die Kinder führen die Entstehung einiger der bildhaften Zeichen vor, die man nicht einfach wieder wegradieren kann. „Kalligraphie war lange vernachlässigt“, berichtet das Paar. „Jetzt hat man die Wichtigkeit einer inneren Zentrierung wieder erkannt und lehrt es in der Grundschule.“ Wie zum Beweis setzt Yini ein Muster aus Pinselstrichen auf das Blatt Reispapier. Die kleine Aktion erinnert an Atemkurs und Therapie zum Stressabbau. Rao hat schon als Fünfjähriger damit begonnen. Heute beherrscht er bis zu 8000 Schriftzeichen. In der Schule lerne man 3000, doch ungefähr 50000 gäbe es, sagt er. Für uns Mitteleuropäer sind schon 50 nicht mehr zu deuten.

Doch von der Tusche und den Workshops, die beide geben, zieht es den Maler auch häufig zur Staffelei. In diesem Jahr wird der 40-Jährige seine erste Einzelausstellung in seiner Geburtsstadt Peking haben, eine Ausstellung in Taiwan soll folgen. In Luxemburg konnte er bereits Erfolge verbuchen. Das Nationalmuseum für Kunst und Geschichte des Landes hat zwei seiner Arbeiten angekauft.

Dresden ist fester Arbeitsmittelpunkt

Yini kommt aus Kunming, der „Stadt des Frühlings“ und aus einem kulturellen Elternhaus, in dem Traditionen gewahrt werden. Vater Architekt, Mutter traditionelle Tänzerin, die jüngere Schwester studierte Traditionelle Chinesische Medizin. Für seine große Tochter hatte sich der Vater ein Kunststudium gewünscht, das Yini 2000 mit dem Diplom abgeschlossen hat. Danach nutzte sie ein Angebot der Universität von Lhasa und unterrichtete Grundlagen der Bildhauerei. Dort brachte sie ein deutscher Professor auf die Idee, doch in Deutschland weiter zu studieren. Sie ging zunächst für einen Sprachkurs nach Berlin und erhielt dann die Zulassung zur Aufnahmeprüfung gleich an drei Hochschulen, in Kassel, in Berlin und in Dresden. Letztere wollte sie sich eigentlich nur mal ansehen…

Heute haben sich die beiden Künstler in Dresden ihren festen Arbeitsmittelpunkt geschaffen, mit dem sie zugleich anderen Menschen chinesische Kultur nahebringen möchten. 2014 eröffneten sie in der Kamenzer Straße ihr Shudao – Studio für chinesische Kultur. Der Name setzt sich zusammen aus Shu – Schreiben/Literatur/Kultur und Dao – der Weg; fußend auf dem Taoismus, der auch als Lehre des Weges bezeichnet wird. Im Shudao kann man den Weg zur Kalligraphie ebenso beschreiten, wie den zur Tuschemalerei oder zur chinesischen Sprache. Der kleine Ort ist Veranstaltungsraum, Galerie und Yinis Atelier, wo Tuschmalereien und Aquarelle entstehen. Es gibt Teezeremonien, manchmal typisch chinesische Spiele oder chinesische Musik.

„Wir sind offen, vermitteln Kultur“

Ein weiteres Standbein ist die Kooperation mit dem Chinesischen Pavillon. Dort organisiert das Paar jährlich mit TU-Studenten aus dem Reich der Mitte das Neujahrsfest und das Mondfest. Im vergangenen Sommer konnte man die beiden auch am Dippelsdorfer Teich finden, wo sie den Moritzburger Kunstsommer organisiert und auch selbst ausgestellt haben. Während Rao zusätzlich noch dem Ausstellungsaufbauteam der Staatlichen Kunstsammlungen angehört, betreut Yini ihrerseits einen deutsch-chinesischen Schüleraustausch an der Montessori-Schule. Bisher haben sie noch nie negative Erfahrungen machen müssen. „Wir sind offen, vermitteln Kultur. Und die Leute interessieren sich für die asiatische Welt.“

Die Neustadt gefällt ihnen, weil sie bunt ist und Yini die Stadt allgemein, weil sie so grün ist. Das Jahr des Erdschweins kann kommen. Es verspricht Reichtum und Glück. Vielleicht haben wir ja im Jahr 2019 alle miteinander Schwein, ein bisschen mehr noch als im vergangenen.

Von Genia Bleier