Dresden

Der Tag beginnt für Thaddäus Posielek in kleiner Gemeinschaft. In der Seitenkapelle, hinten links unter der Orgelempore der katholischen St.-Josef-Kirche, hält er 8 Uhr die Laudes, das liturgische Morgengebet. Mittwochs versammeln er und seine Mitarbeiter sich zur Eucharistie, dem Heiligen Abendmahl. Freitags beten sie 7 Uhr für die Stadt. Noch früher wird es in der Adventszeit. Die Rorate-Messe - benannt nach dem Anfangswort des lateinischen Einzugsgesangs aus dem Buch des Propheten Jesaja „Rorate caeli desuper“, zu deutsch „Tauet, ihr Himmel, von oben“ - beginnt bereits 6 Uhr.

Frühstücksrunde der Mitarbeiter Birgit und Alfred Franke, Rebekka-Chiara Hengge mit Pfarrer Posielek in dessen Küche (von links). Quelle: Dietrich Flechtner

Einem Priester wie ihm ist die Kirche vertraut wie die eigene Wohnung. 2014 ist er aus Nürnberg in die Pfarrei in Dresden-Pieschen gekommen. Außen betont das Gebäude an der Rehefelder Straße, 1910 nach Plänen von Alexander Tandler errichtet, mit seinem neuromanischen Stil den Blick zurück in die Vergangenheit, obwohl es aus Stahlbeton gebaut ist. Innen dagegen gibt es sich konsequent modern seit der Umgestaltung nach Entwürfen von Architekt Hubert Paul und Bildhauer Friedrich Press 1978.

Thaddäus Posielek tritt an den Adventskranz im Altarraum. Hinter ihm stehen im Halbrund die sechs kantigen, aus weiß gekalkten Ziegeln gefügten Pfeiler mit eckigen Augen und Mündern, das „Himmlische Jerusalem“ symbolisierend, wie es in der Offenbarung des Johannes im 21. Kapitel beschrieben ist. „Ich finde diesen Raum faszinierend in seiner Schlichtheit und Ausdruckskraft“, sagt Posielek.

Was er am meisten schätzt: „Es war damals ein Werk der Gemeinde, mit ihren Mitteln geschaffen. Sie identifiziert sich damit. Das merkt man bis heute.“ Diesen Mut des gemeinschaftlichen Aufbruchs in etwas Neues brauchten die katholischen Christen jetzt wieder.

Das Frühstück nimmt Thaddäus Posielek an diesem Mittwochmorgen nicht allein ein. In der Küche seiner Vierraumwohnung im ersten Obergeschoss des Pfarrhauses nebenan sitzen Birgit Franke aus dem Büro, Alfred Franke, ehrenamtlicher Küster, und Rebekka-Chiara Hengge, Gemeindereferentin in der Franziskus-Xaverius-Kirche in der Neustadt.

„Heute ist Pieschen-Tag für mich“, sagt der Pfarrer. Dienstag ist „Weißer-Hirsch-Tag“, Donnerstag „Neustadt-Tag“. Montag ist frei. „Da muss ich das Haus verlassen.“ Das tut er oft mit dem Fahrrad oder er geht schwimmen. „Oder ich lese die Bücher, die liegengeblieben sind, Fachbücher über Glauben und Kirchenentwicklung.“

Besonders sesshaft sind Priester ohnehin nie. Der Radius für Thaddäus Posielek jedoch hat sich mittlerweile beträchtlich vergrößert. 2015 hat es angefangen. Da ernannte ihn der zum leitenden Pfarrer der neuen „Verantwortungsgemeinschaft“. Die reicht von Radeburg, Moritzburg und Klotzsche über Pieschen, die Neustadt bis Pillnitz und Eschdorf. Eine Fläche von rund 300 Quadratkilometern. Von den etwa 175.000 Bewohnern sind zirka 20.000 evangelisch-lutherische Christen, 9000 Katholiken - eine Minderheit innerhalb der Minderheit. „Mein Weinberg“, sagt Posielek und lacht.

Im Fernsehzimmer verbringt der Pfarrer die wenigen Stunden seiner Freizeit. Meist aber ist er von morgens bis abends unterwegs. Quelle: Dietrich Flechtner

Mittlerweile können die aktiven Gemeindemitglieder wissen, dass zu katholischem Leben mehr gehört als die Kirchen und Kapellen. Der Mädchentreff „Lucy“ des katholischen Vereins IN VIA drei Straßen weiter zum Beispiel, die Malteser, Caritas-Beratungsstellen oder Kindergärten. Im „Pastoralen Erkundungsprozess“ haben sie sich als Besucher dorthin auf den Weg gemacht. Dabei erfuhren sie, die „Tafel“ suche dringend eine weitere Stelle, wo Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben werden können. Jetzt stellen sie sonnabends ihr Gemeindehaus dafür zur Verfügung.

Pünktlich zu St. Martin am 11. November hat der Bischof aus der Verantwortungsgemeinschaft die neue Großpfarrei St. Martin gegründet. Ein Priester, Ludger Kauder, ist für die Neustadt zuständig, ein weiterer, André Lommatzsch, für den Weißen Hirsch.

Thaddäus Posielek ist in allen Kirchen unterwegs. Er setzt sich an den Schreibtisch seines Büros im Erdgeschoss. Der wirkt sehr aufgeräumt. Kein Wunder. Er klappt sein Apple-Notebook auf, legt das Smartphone daneben. „Meine Dienstwerkzeuge.“ Mobilität ist für ihn Alltag.

Ob ihn das überfordere? Der Pfarrer schüttelt den Kopf. „Kirchenerneuerung ist meine Passion.“ Die Arbeit müsse einfach anders organisiert werden. „Ich kann nicht mehr der Hirte für 9000 Schafe sein.“ An seiner Seite hat er ein Team von neun hauptamtlichen Mitarbeitern, etliche in Teilzeit beschäftigt. „Sie sind nicht mehr wie früher Helfer des Pfarrers, sondern Mitgestalter mit mehr Verantwortung.“ Kollektivität an der Basis der katholischen Kirche, die als Synonym für einen hierarchischen Apparat gilt - dieses Novum sei für manche Gemeindemitglieder ungewohnt, ja irritierend, räumt Thaddäus Posielek ein.

Er nimmt am großen Tisch des Esszimmers Platz. Die nachgedunkelten Massivholzmöbel habe er von Nürnberg mit hierher gebracht. Vorher standen sie im schwäbischen Maihingen. „Es ist meine erste eigene Einrichtung, über 30 Jahre alt.“

An der Wand hängt ein Bild von Evita Gründler, ein Engel, der ein Kind an der Hand führt. „Kennengelernt habe ich sie bei einer Ausstellung in Nürnberg. Sie erzählt auf ihren Bildern einfache Geschichten, auch zur Bibel.“ Auf dem Fensterbrett ein Hahn aus Kupfer, jener Hahn, der krähte, nachdem Petrus Jesus drei Mal verleugnet hatte. „Er erinnert daran, dass jeder in der Gefahr ist, den Herrn zu vergessen.“ Vor dem Fenster daneben eine Holzplastik, Christus am Abendmahlstisch, der aber auch ein Boot sein könnte. Auf dem Schrank steht eine Menorah, ein siebenarmiger jüdischer Kerzenleuchter. „Ihn entzünden die Juden bei der Pessach-Feier. Von diesem Mahl kommt unsere christliche Eucharistie.“ Die Orgel im hellen Gästezimmer ziert eine Kapelle holzgeschnitzter Klezmer-Musiker - ein Mitbringsel aus Krakau.

Am Fenster des Fernsehzimmers, Ort der Ruhe für den Pfarrer, steht ein kleines Franziskus-Kreuz. Dem Heiligen begegnet man auch an anderen Stellen im Haus. Unten im Gebets- und Gesprächsraum neben dem Arbeitszimmer etwa. Da ist er dargestellt, wie er den Tieren predigt. „Er ist mit seiner Lebensgeschichte für mich Erinnerung, Kirche immer wieder neu aufzubauen.“ Posieleks zweiter wichtiger Heiliger ist Christophorus, der Christusträger.

Und Gegenstände, die ihn an seine Kindheit erinnern? Thaddäus Posielek schaut sich um, verneint. „Wir haben doch nur einen Koffer mitnehmen können.“ Damals, auf der Flucht.

Geboren ist er 1955 im oberschlesischen Chorzów unweit von Kattowitz ( Katowice), als ältester von drei Söhnen. Er nennt den deutschen Namen zuerst: Königshütte. So hieß der Ort, als seine Mutter 1934 dort geboren wurde, im selben Bett wie er. Der Vater, Ingenieur, Jahrgang 1932, stammt aus dem benachbarten Beuthen ( Bytom). Beide sind Deutsche. Doch Deutsch sprachen sie nur daheim. „In der Schule war das verboten. So wurde meine erste Muttersprache Polnisch.“

In ihren beiden Geburtsorten blieben die Eltern polizeilich registriert. Nur so konnten sie 1966 als ganze Familie in den Urlaub nach Jugoslawien reisen, das zwar auch ein sozialistisches Land, wegen seiner durchlässigen Grenze nach Österreich aber schon ein bisschen Westen war. Bei Reisen dorthin achteten die Behörden strikt darauf, dass ein Elternteil zu Hause blieb.

„Mein Vater ging in Beuthen auf die Polizei und sagte: Ich will in den Urlaub nach Jugoslawien fahren, meine Frau bleibt hier. Meine Mutter tat das in Königshütte, sagte: Mein Mann bleibt zu Hause. Damals gab es eben noch keine Elektronische Datenverarbeitung. So bekamen beide einen Pass.“ Im Trabant fuhren sie an die kroatische Adriaküste.

Eines Nachts von da Richtung Nordwesten. Thaddäus Posielek, damals elf, begriff nicht, was vor sich ging. Nur die Nervosität der Eltern spürte er, sah eine offene Schranke, hörte den Wortwechsel: „Los, fahren wir einfach!“ Auf einmal waren sie in Italien. In Triest kamen sie im Flüchtlingsheim unter, anschließend in Latina. „Meine Eltern wollten nach Westdeutschland. Dort hatten wir einen Onkel. Es dauerte, bis wir die Papiere bekamen. Die Amerikaner suchten eigentlich dringend Ingenieure wie meinen Vater.“

Schließlich durften sie in die Bundesrepublik reisen. Sein Vater bekam rasch Arbeit, erst unweit von Stuttgart, später bei Siemens in Nürnberg. Die Mutter trat eine Stelle im Krankenhaus an. Thaddäus lernte zunächst Deutsch in einer Förderschule in Bad Niedernau ( Rottenburg), besuchte dann noch einmal die 4. Klasse in einer anderen Schule. Das Abitur legte er in Stuttgart ab.

Katholische Theologie zu studieren, dazu habe ihn neben der aktiven Jugendarbeit sein Religionslehrer in der Oberstufe motiviert, der ihm die Welt von Philosophie und Theologie erschloss. „Da habe ich gemerkt, das ist eine Tür, durch die möchte ich gern weitergehen.“

Studiert hat er in Eichstätt. Zwölf Jahre war er Pfarrer in Maihingen, dann von 2001 an in Nürnberg.

Bereits als Kaplan hat er zu „Lumen Christi“ gefunden, eine Gemeinschaft, die verstreut in ganz Deutschland lebt und sich zur Aufgabe gemacht hat, die Erneuerung im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils 1962 - 1965 fortzusetzen.

Aus diesem Geist ist auch das Innere der St.-Josefskirche umgestaltet worden. Mittlerweile ist die neue Pfarrei zur Baustelle sich verändernden Gemeindelebens geworden - eine ziemlich große.

Von Tomas Gärtner