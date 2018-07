E-Mobilität, Mobilitätsdienstleistungen und autonomes Fahren: Volkswagen treibt seine E-Auto-Offensive in China voran. Am Mittwoch hat sich der chinesische Minister für Humanressourcen und soziale Sicherheit, Zhang Jinan, in der Gläsernen Manufaktur in Dresden informiert, wie weit Europas Autobauer bei dem Thema schon gekommen ist.