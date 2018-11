Dresden

Die nördliche Johannstadt gilt als problembeladener Stadtteil. Ursprünglich sollte die Universitätsschule der Aufwertung dienen. Doch daraus wird nichts. Die Universitätsschule kommt woanders hin, die Probleme in der Johannstadt bleiben.

Das gilt vor allem für den Schulstandort. Mehr als 60 Prozent der Schüler an der 102. Grundschule und etwa 50 Prozent an der 101. Oberschule haben Migrationshintergrund. An den Schulen lernen etwa 35 unterschiedliche Nationalitäten. Im Juni gab es eine Einwohnerversammlung, mit den Ergebnissen muss sich der Stadtrat befassen. Derzeit durchläuft die Vorlage der Stadtverwaltung dafür die Ausschüsse und Gremien. Darin ist zusammengefasst, welchen Empfehlungen aus der Einwohnerversammlung die Verwaltung folgen würde, welche abgelehnt werden und welche eigentlich sinnvoll wären, aber aufgrund fehlender Mittel abgelehnt werden müssen.

Vorjohann: „Das ist eine absurde Haltung.“

Im Jugendhilfeausschuss flogen dazu am Donnerstagabend die Fetzen. Der mit dem Thema befasste Unterausschuss hatte sich vollständig bei der Abstimmung über die Vorlage enthalten. Damit ist sie abgelehnt. Aus dem Gremium wurde dies teilweise mit der Komplexität der Materie begründet. Das brachte Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) auf die Palme. „Das ist eine absurde Haltung.“ Der Stadtbezirksrat Altstadt habe sich auch positionieren können. Dieser fordert unter anderem mehr Schulsozialarbeiter und mehr Hortpersonal.

Die Situation in der Johannstadt werde nicht besser, sagte Vorjohann. Die Unzufriedenheit wachse. Anja Stephan (Linke) wies die Kritik des Bildungsbürgermeisters als „unverschämt“ zurück. Vor dem Hintergrund der laufenden Haushaltsverhandlungen gab es aber auch im Ausschuss viele Enthaltungen und die Vorlage scheiterte letztlich. Der Jugendhilfeausschuss hat beratende Funktion, die Entscheidung fällt im Stadtrat.

Ausschussmitglied Carsten Schöne bedauert anschließend, dass mit der Ablehnung das Engagement der Einwohner keine Würdigung erhalte. Er verwies jedoch auch darauf, dass der Jugendhilfeausschuss bei vielen Punkten, die von den Johannstädtern gefordert werden, gar nicht zuständig sei und die Kommune nicht die Schulprobleme des Landes lösen könne.

Von Ingolf Pleil