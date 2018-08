Dresden

Zehn Personen in Dresden, die mit der sogenannten Reichsbürgerszene in Kontakt stehen, besitzen waffenrechtliche Erlaubnisse. Das teilte Rechtsbürgermeister Peter Lames (SPD) auf Anfrage von Stadtrat Stefan Vogel (AfD) am Donnerstag vor dem Stadtrat mit. Bei diesen Inhabern von Waffenscheinen gebe es Erkenntnisse über eine mögliche Zugehörigkeit zur Reichsbürgerszene. Vier weiteren Personen habe die Verwaltung bereits die waffenrechtliche Erlaubnis aufgrund der Erkenntnisse widerrufen. In einem Fall sei eine Klage gegen diese Entscheidung eingereicht worden. Die Stadtverwaltung beobachte die Reichsbürgerszene nicht, so Lames. Das sei Aufgabe des Landesamtes für Verfassungsschutz. Sogenannte Reichsbürger bestreiten die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und halten sich nicht an die Gesetze.

Von tbh