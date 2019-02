Dresden

In Dresden sind rund 14 000 Hunde zur Hundesteuer angemeldet. Das teilte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) jetzt auf Anfrage von SPD-Stadträtin Kristin Sturm mit. Vor zehn Jahren waren noch 11 700 Hunde in der Stadt registriert. 2017 hat die Stadt 1,41 Millionen Euro Hundesteuer eingenommen, 2018 sollte ein ähnlicher Betrag angefallen sein.

Nach Berechnungen des Internet-Portals „RP Online“ leben damit in Dresden 41 Hunde pro Quadratkilometer. Damit liegt Dresden in einer deutschlandweiten Rangliste auf Platz 37 gemeinsam mit Bremen, Hamm, Osnabrück und Wiesbaden. Spitzenreiter ist den Angaben zufolge Herne mit 136 Hunden pro Quadratkilometer, gefolgt von Oberhausen (beide Nordrhein-Westfalen) und Berlin mit jeweils 113 Hunden pro Quadratkilometer.

56 Hundetoiletten im Stadtgebiet

Im Gegensatz zur Zahl der Hunde ist die Zahl der wegen Verschmutzung durch Hundekot ausgesprochenen Strafen verschwindend gering: 2018 wurden elf Verwarn- oder Bußgelder erteilt, 2017 waren es ebenfalls elf und 2016 nur fünf. Die Landeshauptstadt bewirtschaftet 56 Hundetoiletten im Stadtgebiet, für die jährliche Kosten in Höhe von bis zu 27 500 Euro anfallen. So kostet die Bestückung der Beutelspender mit 1,2 Millionen Kotbeuteln pro Jahr rund 26 000 Euro. Hinzu kommen Hilberts Angaben zufolge osten für Reparaturen und die Beseitigung von Schäden durch Vandalismus. Diese würden zwischen 500 und 1500 Euro pro Jahr liegen.

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft verfolgt laut Hilbert keine Pläne, das Angebot an Hundetoiletten auszuweiten. Es seien keine durchgreifenden Verbesserungen bei der Hundekotverschmutzung und beim Missbrauch der Beutel festzustellen. Seit 1999 habe das städtische Amt in verschiedenen Testgebieten Beutelspender mit Kotbehältern aufgestellt und betrieben. „Geringfügige Nutzung, Vandalismus, Missbrauch und Plünderung der Beutel führten zu erheblichen zusätzlichen Kostenaufwendungen und erschweren die Pflege der öffentlichen Grünflächen, insbesondere durch Liegenlassen des Kots in den Plastikbeuteln in den Grünflächen“, zog der OB eine eher verheerende Bilanz.

Kein Bedarf für Sonderzonen

2010 habe die Stadtverwaltung noch einmal in Schwerpunktgebieten moderne Kombi-Papierkörbe mit integriertem Hundekotbeutelspender als Modellprojekt installiert. Gebessert habe sich nichts. Die Bereitstellung von Hundekotbeutelspendern sei keine Pflichtaufgabe der Landeshauptstadt, betonte Hilbert.

Die Verwaltung sieht keinen Bedarf für die Ausweisung gesonderter öffentlicher Flächen für Hunde und Hundehalter. Alle Regeln zum geordneten Miteinander würden bereits bestehen, so Hilbert. In der Altstadt und Neustadt gebe bestehe ein Leinenzwang. Im weiteren Stadtgebiet könnten Hunde unter Aufsicht auch ohne Leinenzwang geführt werden, wenn keine Menschen belästigt oder gefährdet würden. Hilbert erwähnte auch Hundehalter, die sich für Müllbeseitigung im Stadtgebiet engagieren, etwa auf den Pieschener Elbwiesen.

Von Thomas Baumann-Hartwig