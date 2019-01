Dresden

Die Zahl der Asylbewerber im Freistaat Sachsen ist im vergangenen Jahr gestiegen. Das teilte die Landesdirektion Sachsen auf Anfrage der DNN jetzt mit. Von Januar bis November 2018 registrierte die Behörde in ihren Erstaufnahmeeinrichtungen den Zugang von 8225 Personen. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2017 waren es 8070 Neuzugänge.

Hauptherkunftsland mit 1093 Personen war Syrien, gefolgt von Georgien mit 689 Antragstellern, Irak mit 531 und Pakistan mit 484. Aus Afghanistan kamen 479 Personen nach Sachsen, aus der Türkei 472 und aus Libyen 406. Aus dem südamerikanischen Krisenland Venezuela reisten 350 Personen ein, aus der Russischen Föderation 326 und aus dem Iran 325, listete die Landesdirektion auf.

Die Erstaufnahmeeinrichtungen in Dresden waren zum 2. Januar 2019 mit 576 Personen belegt. Der Freistaat sieht im Moment keinen Bedarf für die Einrichtung zusätzlicher Erstaufnahmeeinrichtungen. Die vorhandenen Kapazitäten würden ausreichen, erklärte ein Sprecher der Landesdirektion. Eine Prognose, wie sich die Zugangszahlen in diesem Jahr entwickeln werden, werde die Behörde nicht vorlegen.

Die Zahl der Abschiebungen dürfte sich auf dem Niveau von 2017 bewegen. In diesem Jahr waren 2147 Personen in ihre Herkunftsländer abgeschoben worden. Bis zum 30. November 2018 hatte die Behörde 1869 Abschiebungen registriert. Über freiwillige Ausreisen von Asylbewerbern werde dagegen für den gesamten Freistaat keine Statistik geführt, teilte die Landesdirektion mit.

Auch über die durchschnittliche Verweildauer der Asylbewerber in den Erstaufnahmeeinrichtungen gebe es keine Statistik, hieß es weiter. In einzelnen Fällen sei es gelungen, Asylbewerber ohne Bleibeperspektive direkt aus der Erstaufnahme abzuschieben. Wegen Hindernissen bei der Ausreise wie fehlenden Dokumenten müssten aber nach wie vor Antragsteller mit schlechter Bleibeperspektive auf die Kommunen verteilt werden, räumte die Landesdirektion ein. Ursprünglich sollten nur die Asylsuchenden in den Kommunen untergebracht werden, die eine langfristige Bleibeperspektive haben.

In der im Dezember 2018 eröffneten Abschiebehaftanstalt in Dresden haben bislang vier Personen gesessen. Im Abschiebegewahrsam wurden noch keine Personen untergebracht. In einem Fall wurde bisher ein Abschiebehaftbefehl vom zuständigen Gericht auf Antrag der Landesdirektion Sachsen aufgehoben. Dabei handelte es sich um einen abgelehnten Asylbewerber, der unter Vorgabe einer anderen Identität einen weiteren Asylantrag gestellt hatte. Dieser Antrag sei noch vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bearbeitet worden. Deshalb habe die Landesdirektion wegen rechtlicher Unklarheiten zur bestehenden Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht die Aufhebung des Haftbefehls beantragt. Das Verfahren werde nach Prüfung wieder aufgegriffen, kündigte der Behördensprecher gegenüber den DNN an.

