Dresden

Am 5. Dezember, 17.15 Uhr setzt sie sich an der Gleisschleife Plauen in Bewegung, die weihnachtlich geschmückte X-Mas-Tram. In der Weihnachtsstraßenbahn haben insgesamt 120 Mitfahrer Platz, die für die Mitfahrt erschwingliche 3 Euro berappen müssen. „Einige Studenten in Dresden kommen aus weit entfernten Ländern und haben aus unterschiedlichen Gründen keine Möglichkeit, zur Weihnachtszeit nach Hause zu fahren. Gleichzeitig leeren sich aber die Wohnheime und diese Studenten bleiben mehr oder weniger über die Ferientage allein“, erläutert Initiator Bert Siegel, worum es bei der X-Mas-Tram geht: Ausländische Studenten und junge Neudresdner begehen gemeinsam mit Alteingesessenen die Adventszeit – mit Naschereien und weihnachtlichem Kulturprogramm.

Das hört sich schlicht an, wird aber seit Monaten akribisch vorbereitet. Es gilt Spender, Sponsoren und nicht zuletzt Weihnachtspaten für ausländische Studenten zu finden. „Zum Beispiel sind mehrere Personen zu einer winterlichen Wanderung in die Sächsische Schweiz und anschließendem gemütlichen Abend bei den Paten zu Hause eingeladen. Aber auch der Besuch eines Weihnachtskonzertes und gemeinsames Plätzchen backen sind wieder dabei“, sagt Siegel.

Das Projekt ist in diesem Jahr für den sächsischen Integrationspreis nominiert. Dieser wird am Freitag vergeben.

Von uh