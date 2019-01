Beim 1. Poetry Slam im BraufactuM am 26. Januar geht es buchstäblich um die Wurst - oder eben auch nicht! Veggie vs. Fleischeslust, Lauch gegen Lachs, Steak oder Sellerie, Wortwitz und Poesie! Zum Auftakt der neuen Live-Literatur-Reihe „Pitcher & Poetry“ treten vier Szene-Größen unter dem Motto „Fleisch vs. Gemüse“ mit eigenen Texten gegeneinander an.