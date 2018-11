Dresden

Wrestlingfans aufgepasst: Deutschlands größte Wrestlingliga „Westside Xtreme Wrestling“ (wXw) gastiert am Sonnabend, 17. November, im Kraftwerk Mitte, Wettiner Platz 7. Beim Wettkampf „Broken Rules 2018“ tritt unter anderem Ilja Dragunov, wXw Unified World Wrestling Champion, an. Der in Russland geborene Dresdner begann hier seine Karriere. Nun trifft der 25-Jährige bei seinem Heimspiel auf die kanadische Ring-Legende Pierre Carl Ouellet.

Auch auf das Match um die wXw Women’s Championship zwischen Toni Storm und Melanie Gray können sich die Fans freuen. Storm gewann erst im Oktober das Mae Young Classic-Frauenturnier in New York. In Dresden fordert die junge Neuseeländerin die aktuelle Titelträgerin Melanie Gray heraus. Ein weiterer Höhepunkt ist laut Veranstalter das Einzelmatch der beiden Ringkampf-Mitglieder WALTER und Timothy Thatcher. Ein Duell zwischen den beiden gab es bereits in London. Nun bekommt das Dresdner Publikum das Battle auf der Matte serviert.

Rund 600 Zuschauern erwartet der Veranstalter laut eigenen Angaben an diesem Abend. Die Show beginnt um 19 Uhr, der Einlass ist ab 17 Uhr möglich. Das Warm-Up fängt um 18 Uhr an. Am Ende stehen die Wrestlerinnen und Wrestler für Autogramme und gemeinsame Fotos zur Verfügung. Wer dabei sein will, muss schnell sein: Nur noch 50 Tickets sind laut den Organisatoren zu haben.

Karten sind ab 24 Euro unter wXwGermany.eventbrite.de oder eventim.de erhältlich.

Von Annafried Schmidt