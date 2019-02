Dresden

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co KG (WiD) will an der Bürgerwiese in bester innerstädtischer Lage rund 130 Sozialwohnungen errichten. Es handelt sich aber nicht um ein Neubauvorhaben. Die WiD will die drei Gebäuderiegel des früheren Feierabendheims „ Anton Saefkow“ sanieren und zu Wohnungen umbauen. „Das wäre unser erstes Sanierungsobjekt. Wir bauen nicht nur neu, sondern können auch mit Sanierungen kommunalen Wohnraum schaffen“, erklärte WiD-Geschäftsführer Steffen Jäckel gegenüber DNN.

Zwölf Jahre Leerstand in zwei der alten Gebäude

Zunächst muss aber die Immobilie zurück in städtisches Eigentum überführt werden. Die Stadt hatte 1990 den Gebäudekomplex dem Unternehmen Alloheim in Erbaupacht übertragen. Die räumlichen Gegebenheiten seien mit fortschreitender Zeit mit den Ansprüchen an eine moderne Pflegeeinrichtung nicht mehr vereinbar gewesen, heißt es bei Alloheim. 2006 seien die ersten Bewohner in den Neubau in unmittelbarer Nähe gezogen. Zwei der alten Gebäude stehen mittlerweile zwölf Jahre leer.

Die Stadtverwaltung hat inzwischen eine Vorlage für den Stadtrat erarbeitet, die vorsieht, dass Alloheim aus dem Erbpachtverhältnis aussteigen kann und die Gebäude an die Stadt zurückfallen. In einem zweiten Schritt könnten diese dann – ein positives Votum des Stadtrats vorausgesetzt – an die WiD übertragen werden. Laut Jäckel ist die Bausubstanz der 1959 und 1960 errichteten Gebäude sehr gut.

Erster Altenheim-Neubau nach dem Zweiten Weltkrieg in Dresden

Der Gebäudekomplex, an dessen architektonischer Gestaltung auch Wolfgang Hänsch, der bekannteste Architekt der Dresdner Nachkriegsmoderne, mitgearbeitet hat, war der erste Altenheim-Neubau nach dem Zweiten Weltkrieg in Dresden. Dieser beherbergte 452 Betten und erhielt den Namen des kommunistischen Widerstandskämpfers Anton Saefkow (1903 bis 1944).

Laut Jäckel müsste die Gebäudeinfrastruktur erneuert werden. Die Etagen seien über Mittelgänge erschlossen, diese Struktur sei für den Wohnungsbau ideal. In den einzelnen Riegeln könnten jeweils 44 Wohneinheiten für Ein- und Zwei-Personen-Haushalte entstehen. Der Wohnungszuschnitt könnte problemlos geändert werden, da sich viele nichttragende Wände in den Gebäuden befinden würden.

Mit Fördermitteln ist zu rechnen

Die WiD könnte für die Sanierung mit Fördermitteln rechnen. Der Freistaat Sachsen fördert nicht nur den Neubau von Sozialwohnungen, sondern auch Sanierungsvorhaben.

Zum Jahresanfang hat sich der Bestand der WiD bereits um 42 Wohnungen erweitert. Die Wohnungsgesellschaft hat 42 städtische Wohnungen im Wohngebiet an der Vincent-van-Gogh-Straße in Pillnitz/Hosterwitz übernommen. Für die Mieter ändert sich laut Jäckel nichts. Die städtische Tochtergesellschaft Stesad GmbH verwaltet die Wohnungen.

Von Thomas Baumann-Hartwig