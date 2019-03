Dresden

Die Wohnungsbaugesellschaft Woh­nen in Dresden (WiD) arbeitet weiterhin fieberhaft an der Umsetzung ihrer Projekte. Nach dem erfolgreichen Baustart an der Ulmenstraße und am Nickerner Weg will die WiD im ersten Halbjahr 2019 nun weitere Vorhaben für den sozialen Wohnungsbau in die Tat umsetzen. Läuft alles noch Plan, könnten in den nächsten Monaten auch auf der Lugaer Straße, der Alemannenstraße und der Kipsdorfer Straße die Arbeiten starten. Auch das Vorhaben der Bulgakowstraße an der Südhöhe verfolgt die WiD weiter mit Hochdruck – ungeachtet der Querelen mit Anwohnern, die sich gegen das Vorhaben an der Südhöhe ausgesprochen haben.

Auf der alten Brache an der Bulgakowstraße werden den Plänen zufolge insgesamt 35 neue 1- bis 5-Raumwohnungen entstehen, darunter sieben barrierefreie und eine rollstuhlgerechte Wohneinheit. Die 35 Wohnungen setzen sich zusammen aus zehn 1-Raum-, 13 2-Raum-, vier 4-Raum- und acht 5-Raumwohnungen. Diese werden auf zwei vierstöckige Gebäude verteilt, die, wenn möglich, ans Fernwärmenetz angeschlossen werden sollen. Zu den Häusern werden 13 Stellplätze gehören sowie Abstellflächen für Fahrräder, Kinderwagen und Rollatoren. Die Gebäude sollen einer möglichst ressourcenschonenden und klimaneutralen Versorgung genügen. In den Außenanlagen ist eine Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern vorgesehen, auch, um den naheliegenden Wald vor Windbruch zu schützen.

Die entsprechenden Baugenehmigungen für die Bulgakowstraße und die anderen genannten Wohnanlagen liegen bereits vor. Die Anwohner an der Südhöhe sorgen sich allerdings um den Naturschutz, den Baugrund und die Parkplatzsituation vor Ort und gehen deshalb gegen die Pläne vor.

Von Laura Kluger