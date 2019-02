Dresden

Die Mitarbeiter des Dresdner Winterdienstes arbeiten aktuell auf Hochtouren um den verschneiten und rutschigen Straßen Herr zu werden. Ab zwei Uhr früh am Montag verließen 52 Arbeiter und 46 Fahrzeuge die verschiedenen Depots. Priorität bei der Straßenräumung haben die wichtigsten Verkehrsadern der Landeshauptstadt, sowie Höhenlagen, Gefällestrecken, auf denen Fahrzeuge leicht ins Rutschen kommen und Buslinien. „In den Nebennetzen liegt noch reichlich Schnee“ teilt die Stadt mit. Im Laufe des heutigen Tages will der Winterdienst die ersten Touren auf Nebenstraßen beginnen, um Rettungs- und Lieferverkehr zu entlasten. Bis 21 Uhr werden die Mitarbeiter im Einsatz sein.

Schon am Sonntag war der Winterdienst von 2 bis 23 Uhr mit voller Besetzung und allen verfügbaren Räumungsfahrzeugen im Dauereinsatz. Die Stadt bittet alle Anlieger, ihrer Räumungspflicht nachzukommen, um Fußwege trotz des Schneechaos freizuhalten. Anlieger müssen montags bis sonnabends bis 7 Uhr und sonn- und feiertags bis 9 Uhr öffentliche Wege entlang ihrer Grundstücksgrenzen auf einer Breite von 1,50 Meter, bei Bedarf breiter, von Schnee beräumen und bei Eisglätte abstumpfen. So oft es die Sicherheit erfordert, ist dies tagsüber bis 20 Uhr zu wiederholen. Nur im Ausnahmefall, wenn die Freihaltung anders nicht gewährleistet werden kann, darf Auftausalz an Hydranten, Absperrschiebern und Treppen benutzt werden. Auch Eiszapfen oder Schnee auf Dächern, der auf öffentlichen Bereich abzurutschen droht, muss entfernt werden.

Von tg